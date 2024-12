V noči na nedeljo bo v ligi NHL odigrano kar 15 tekem. Anže Kopitar je z Los Angelesom gostoval pri New York Rangers in se izkazal. Kralji so v kultni newyorški dvorani Madison Square Garden dobili sobotno matinejo s prepričljivih 5:1, izkušeni Slovenec pa je vpisal dve asistenci. Navdušil je zlasti v 25. minuti, ko je mojstrsko zaposlil Adriana Kempeja s podajo "brez pogleda" in poskrbel za eno najbolj spektakularnih potez večera.