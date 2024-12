Težko gostovanje za Kopitarja in kralje

Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings so nanizali že šest zaporednih zmag in so trenutno najbolj vroča ekipa lige NHL, v noči na petek pa se bodo ustavili pri New Jersey Devils, ki na lestvici vzhodne konference zasedajo drugo mesto. Kralje tako čaka ob 1.00 čaka zahteven izziv.

NJ Devils so v tej sezoni odigrali že 31 tekem, dosegli 18 zmag in doživeli 13 porazov, zadnja dva proti Coloradu in Torontu, a so z 39 točkami trenutno druga najboljša ekipa vzhodne konference. LA Kings so v naletu, neporaženi so že šest zaporednih tekem, po 28 tekmah imajo na računu 37 točk (17 zmag in 11 porazov), kar jih uvršča na četrto mesto zahodne konference.

Liga NHL, 12. december:

Lestvica:

Preberite še: