Kopitar in kralji trenutno najbolj vroča ekipa lige NHL

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings imajo trenutno najdaljši zmagoviti niz v ligi NHL, z dvignjnimi8 rokami so led zapustili na zadnjih petih tekmah, šesto zaporedno zmago pa bodo lovili v noči na sredo v New Yorku pri moštvu Islanders, ki na lestvici vzhodne konference zaseda deveto mesto.

LA Kings so v zadnjih petih tekmah lige NHL premagali Winnipeg (4:1), Anaheim (2:1), Otawwo (5:2), Dallas (3:2) in nazadnje Minnesoto (4:1), v noči na sredo po slovenskem času pa se bodo v New Yorku spopadli s tamkajšnjimi Islanders. Tudi ti so zadnji dve tekmi dobili, s 4:3 so premagali Carolina Hurricanes, nazadnje pa Ottawa Senators s 4:2. Kopitarjevi so na lestvici zahodne konference četrti.

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je pred dnevi odigral že svojo 1.400. tekmo v severnoameriški hokejski ligi NHL in 700. na domačem igrišču. Jubilej je proslavil z zmago in 815. podajo v karieri, s katero je na 31. mestu najboljših podajalcev vseh časov prehitel Gilberta Perreaulta. Na letošnji lestvici najboljših strelcev lige pa Hrušičan z 31 točkami za osem golov in 23 asistenc zaseda 22. mesto.

