V noči na soboto po slovenskem času bo v hokejski ligi NHL odigrana le ena tekma, v Raleighu v Severni Karolini bodo Carolina Hurricanes pričakali Ottawa Senators. Gre za obračun pete in 12. ekipe vzhodne konference. Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings naslednja tekma čaka v soboto zvečer po našem času, ko se bodo v New Yorku že ob 19. uri spopadli s tamkajšnjimi Rangers.