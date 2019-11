Vodilna stopila na mino, Boston končal črno serijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petkov večer v ligi NHL je prinesel pet tekem. Izgubili sta obe vodilni moštvi zahodne in vzhodne konference. Prvaki iz St. Louisa so v podaljšku padli pri Columbusu, Washington pa doma proti Montrealu.

Hokejisti Columbus Blue Jackets, ki jim v tej sezoni ne gre najbolje, so pred domačimi gledalci vknjižili sedmo zmago sezone. Na kolena so spravili prvaka St. Louis Blues. Zmago jim je v podaljšku prinesel Zach Werenski.

Povsem praznih rok pa je ostal vodilni klub tekmovanja Washington, za katerega je bila proti Montrealu usodna črna druga tretjina, ko so v razmiku osmih minut prejeli štiri zadetke. Ruski dvojec Aleksander Ovečkin - Jevgenij Kuznjecov je v zadnji tretjini vrnil nekaj upanja na preobrat, a je vse dvome o zmagovalcu z zadetkom v prazen gol za 5:2 razblinil z zadetkom in tremi asistencami igralec tekme Tomas Tatar. Montreal je tako končal 13 tekem dolg niz osvajanja točk Washingtona.

Tesno je bilo v Ottawi, kjer so gostitelji z 2:1 strli Philadelphio, zmagoviti zadetek je dosegel 22-letni Čeh Filip Chlapik. Z istim rezultatom je New Jersey Devils premagal Pittsburgh, ki skoraj do konca leta ne bo mogel računati na kapetana Sidneyja Crosbyja. Pri Hudičih se je z 38 obrambami izkazal Mackenzie Blackwood.

Mackenzie Blackwood se je izkazal ob zmagi nad Pittsburghom. Foto: Getty Images

Boston, ki je v zadnjih desetih dneh nanizal štiri poraze, je črno serijo končal v Torontu, kjer je Brad Marchand k zmagi s 4:2 prispeval dva zadetka.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bo na delu ob 22. uri po slovenskem času. Takrat bo v Staples Centru poskušal prvič v sezoni zmagati trikrat zapored.

Liga NHL, 15. november:

Lestvica:

