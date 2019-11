Pittsburgh bo Crosbyja pogrešal vsaj do konca leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejski zvezdnik Sidney Crosby, kapetan severnoameriške ekipe Pittsburgh Penguins, bo z ledu odsoten vsaj šest tednov. Crosbyju so namreč danes operirali hernijo, s katero je imel težave ves čas priprav, pa je bil kljub temu prvi strelec pingvinov, so danes sporočili iz klubskega vodstva.

Dvakratni dobitnik nagrade Hart za najkoristnejšega igralca (MVP) sezone je moral predčasno z ledu na tekmi proti Chicagu, na kateri je trčil z branilcem Erikom Gustafssonom. Crosby je oddelal svoje, nato pa odšepal z ledu proti slačilnici.

Operacijo so opravili na institutu Vincera v Philadelphii. "Ni ga lahko nadomestiti, pravzaprav bo njegov vpliv nemogoče. A za to bomo usposobili več fantov," je dejal trener moštva Mike Sullivan.

Napadalec Jevgenij Malkin je napovedal, da je pripravljen stisniti zobe in prevzeti večji del odgovornosti. "Vsi se ozirajo name. Poskušal bom pokazati, da se lahko fantje zanesejo name, poskušal bom igrati bolj pametno. Ne bo prvič, da bomo brez Sida. Vemo, da ne bo lahko, a smo pripravljeni," je dejal Malkin.

Crosby je sicer s 17 točkami na 17 tekmah to sezono prvi mož pingvinov. Izpustil naj bi 18 tekem in se v tekmovalni ritem vrnil 26. decembra.

Dvaintridesetletnik je Pittsburgh popeljal do treh Stanleyjevih pokalov, ob tem pa je osvojil tudi številne druge individualne nagrade.ž

