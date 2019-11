Kopitar s Kralji po preobratu do zmage

Anže Kopitar je s Kralji po preobratu in podaljšku ugnal Detroit. Kapetan kalifornijskega moštva je bil eden ključnih členov zmage, z zadetkom in dvema podajama je sodeloval pri vseh zadetkih.

Hokejisti Los Angeles Kings so pred domačimi gledalci prišli do sedme zmage sezone, po podaljšku, ki so ga izsilili dve minuti pred koncem rednega dela, so s 3:2 premagali Detroit red Wings. Anže Kopitar je bil eden ključnih igralcev, sodeloval je pri vseh treh zadetkih.