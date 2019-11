Washington se je utrdil na prvem mestu, Newyorčani nadaljujejo odlično sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Washingtona so po kazenskih strelih strli Philadelphio in se utrdili na prvem mestu vzhoda.

Hokejisti Washingtona so po kazenskih strelih strli Philadelphio in se utrdili na prvem mestu vzhoda. Foto: Reuters

Hokejisti Washingtona so še utrdili vodstvo v severnoameriški poklicni ligi NHL. Za svojo 14. zmago v sezoni, s katero so si priigrali štiri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem, ekipo St. Louis Blues, so po kazenskih strelih v gosteh premagali Philadelphio. Po rednem delu se je tekma končala z izidom 1:1. Hokejisti New York Islanders so zmagali še na 12. tekmi od zadnjih 13.

Goste je v vodstvo popeljal Brandon Leipsic, v zadnji tretjini je "power play" izkoristil Claude Giroux. Ta je zadel tudi kazenski strel, a je bilo to premalo za zmago, saj sta bila na drugi strani uspešna T. J. Oshie in Jevgenij Kuznjecov. Capitals so že na 13. zaporedni tekmi osvojili vsaj točko.

"Spet sem v naši ekipi videl veliko dobrega. Tako v obrambi kot v napadu, žal smo bili neučinkoviti. Zapravili smo veliko priložnosti, zmagali bi lahko še po rednem delu ali podaljšku," je po tekmi dejal trener Washingtona Todd Reirden.

Islanders nadaljevali zmagovito

Tudi New York Islanders na zadnjih 13 tekmah v rednem delu niso izgubili, kar 12-krat so zmagali, tokrat so s 5:4 doma ugnali Toronto. Dva gola je k zmagi prispeval Anthony Beauvillier.

New York Islanders so dosegli 12. zmago na zadnjih 13 tekmah. Anthony Beauvillier je dosegel dva zadetka. Foto: Reuters

"Zelo sem zadovoljen z našimi izkoristkom številčne premoči, zelo sem zadovoljen z branjenjem, ko smo imeli igralca manj na ledu, manj zadovoljen pa sem z igro 5:5 in igro 5:6 ob koncu. To bo tema našega jutrišnjega sestanka," je imel mešane občutke trener Otočanov Barry Trotz, ki je lahko zadovoljen tudi s tem, da se je po devetih tekmah na led vrnil spet zdravi Leo Komarov.

V zelo dobri seriji je tudi Dallas, na zadnjih desetih tekmah je v rednem delu izgubil le enkrat. V sredo se je veselil svoje osme zmage, s 3:1 je bil v gosteh boljši od Calgaryja, najzaslužnejši za to je bil z dvema goloma Joe Pavelski.

Gostujoče zmage se je veselil tudi Chicago, s 5:3 je ugnal Vegas. Največ zaslug za to so po tekmi pripisali vratarju Coreyju Crawfordu, ki je ubranil 39 strelov. To je bila sploh prva zmaga Chicaga v Las Vegasu.

Jean-Gabriel Pageau je dosegel prvi hat-trick v ligi NHL. Foto: Reuters

Prvi hat-trick Pageauja

Ottawa je bila do tekme z New Jerseyjem skupaj z Los Angelesom in Minnesoto najslabša ekipa lige, a je vendarle dosegla sedmo zmago. Hudiče je premagala s 4:2, junak dvoboja je bil Jean-Gabriel Pageau, ki je prvič v NHL dosegel tri gole, zadnjega, ko so domači vratarja zamenjali s šestim igralcem.

"Na zadnjih štirih tekmah smo trikrat zmagali, kar pomeni, da se v nadaljevanju prvenstva lahko še povzpnemo. Danes tekme nismo dobro začeli, a smo bili potrpežljivi, z dobro končnico smo si priborili zasluženo zmago," je bil zadovoljen Pageau.

Liga NHL, 13. november:

Lestvica:

