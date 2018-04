Kopitar zadel, podal, prejel udarec v obraz in se znašel v škripcih

Liga NHL, 15. april, konferenčni četrtfinale

Hokejisti Los Angeles Kings so se po domačem porazu proti Vegas Golden Knights (2:3) znašli v silovitih težavah, saj v prvem krogu končnice lige NHL v zmagah zaostajajo že z 0:3. V Staples Centru so vse tri zadetke prejeli v zadnji tretjini. Anže Kopitar je prispeval zadetek in podajo, na dvoboju pa je veliko prahu dvignila tudi poteza Erica Haule, ki je udaril Hrušičana v obraz, a ostal nekaznovan.

Kralji so se znašli v nezavidljivem položaju, saj si je Vegas priboril zaključni plošček za napredovanje. Novinec v ligi NHL, ki je navdušil v krstni sezoni, vodi v zmagah že s 3:0, tako da potrebuje za napredovanje le še eno zmago. Los Angeles lahko reši le še čudežni preobrat, saj bi moral nanizati kar štiri zmage.

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar je v 14. minuti s podajo sodeloval pri vodilnem zadetku Los Angelesa. Dosegel ga je 24-letni Američan Alex Iafallo in se razveselil prvega zadetka v karieri v končnici lige NHL.

Kako je Los Angeles s pomočjo podaje Kopitarja povedel z 1:0:

First lead of the series!



...and can you please stop trying to wave off that goal, ref?

IT. HAPPENED.

Kapetan gostiteljev Kopitar je na tekmi prejel boleč udarec v obraz. Udaril ga je Finec Eric Haula, ki je pred dvema dnevoma v podaljšku odločil drugo tekmo prvega kroga končnice v prid Vegasa, sodniške piščalke pa so na presenečenje občinstva v dvorani Staples v Los Angelesu ostale neme.

Kako je Kopitar prejel udarec v obraz?

Haula lays a cheap shot on Kopitar. No call. pic.twitter.com/wIbzJMvpMn — Ryan Quigley (@RP_Quigs) April 16, 2018

Gostje, ki so igrali zgodovinsko tekmo, saj je bilo to prvo gostovanje v končnici NHL v kratki zgodovini kluba, so vrnili udarec v 47. minuti, ko je rezultat na 1:1 izenačil Cody Eakin. V Los Angelesu se je začela prava hokejska drama. V 55. minuti je Vegas v razmiku 21 sekund kar dvakrat zatresel mrežo gostiteljev, šokiral občinstvo in povedel s 3:1. Med strelce sta se vpisala James Neal in William Karlsson - Divji bik. Šved je bil s 43 zadetki najboljši strelec Vegasa v rednem delu sezone.

Kako je Vegas izenačil na 1:1:

Tri minute pozneje je Kraljem, za katere je lahko ponovno zaigral branilec Drew Doughty (odslužil je kazen), nekaj upanja na preobrat povrnil Kopitar. V 58. minuti je znižal na 2:3 in napovedal vročo končnico dvoboja.

Kako je Kopitar preusmeril strel Fantenberga in znižal na 2:3:

Popolnega preobrata le ni bilo, tako da se je Los Angeles po tretjem zaporednem porazu znašel v škripcih. Vegas za napredovanje potrebuje le še eno zmago.

Četrta tekma prvega kroga končnice med Los Angelesom in Vegasom bo v noči na sredo, ponovno bodo prednosti domačega ledu deležni Kralji. Los Angelesu je leta 2014 uspel podvig, ko so v končnici proti San Joseju zaostajali že z 0:3, a nato vseeno napredovali.

Prepričljivi zmagi Minnesote in Pittsburgha

Povečanje skupnega vodstva v zmagah na 3:0 so v noči na ponedeljek lovili tudi člani Winnipega, a so na gostovanju pri Minnesoti izgubili z 2:6, tako da v prvem krogu končnice v zmagah vodijo le še z 2:1. Po slabih petih minutah so vodili z 1:0, nato pa se je njihova mreža do konca druge tretjine zatresla kar šestkrat!

Zmagoviti zadetek Columbusa v podaljšku:

Na vzhodu je Columbus še enkrat spravil Washington v slabo voljo in v končnici povedel z 2:0. Boljši je bil po podaljšku (5:4), zmagoviti zadetek pa je v 73. minuti prispeval Matt Calvert. Gostiteljem, ki so dvakrat vodili za dva zadetka (2:0 in 3:1), do boljšega rezultata nista pomagala niti dva zadetka ruskega zvezdnika Aleksa Ovečkina. Pri zmagovalcih je dvakrat v polno zadel Cam Atkinson.

Aktualni prvak Pittsburgh je v mogočnem slogu na gostovanju odpravil Philadelphio. Pingvini so zmagali s 5:1. Najbolj so bili razigrani v drugi tretjini, ki so jo dobili s 3:1. V zmagah so povedli s 3:1.