Šov češkega mladeniča #video

David Pastrnak je Boston Bruins s šestimi točkami tako rekoč lastnoročno popeljal do zmage s 7:3 proti Toronto Maple Leafs in vodstvu 2:0 v seriji prvega kroga končnice severnoameriške hokejske lige NHL. Zmage za vodstvo z 2:0 v seriji so davi dosegli tudi Nashville Predators, Tampa Bay Lightning in San Jose Sharks.

Kosmatinci so na krilih Davida Pastrnaka razbili Toronto in so priigrali lepo prednost. Foto: Reuters

Pastrnak je bil igralec tekme v Bostonu, s tremi goli in tremi podajami pa je postal šesti igralec vseh časov in prvi po Claudu Girouxju leta 2012 ter najmlajši vseh časov - pri čemer je prehitel legendarnega Wayna Gretzkyja - s takšnim izkupičkom na tekmi končnice.

Z njegovo pomočjo je domača ekipa na drugi tekmi serije popolnoma nadigrala moštvo iz Toronta. Zmago so si bolj ali manj zagotovili po prvi tretjini, ki so jo dobili s 4:0, nato pa srečanje mirno pripeljali do konca.

Neverjeten večer za češkega mladeniča:

Drugo zmago v seriji so dosegli tudi lanski finalisti lige plenilci iz Nashvilla, ki so doma proti Colorado Avalanche slavili s 5:4. Zmago so si priigrali predvsem s pomočjo izjemne druge tretjine, ko so s tremi zadetki izničili minimalno prednost nasprotnikov iz uvodne tretjine. Kevin Fiala je za domačine dosegel en zadetek in podajo.

Tudi Tampa Bay je z zmago s 5:3 doma proti New Jersey Devils povečala vodstvo v seriji na 2:0. Za domačine je dva zadetka od štirih doseženih v drugi tretjini dosegel Alex Killorn, dve točki z golom in podajo pa je prispeval Brayden Point.

Račke boli glava

Medtem pa račkom iz Anaheima grozi ekspresen izpad iz končnice, saj so doživeli drugi zaporedni poraz na domačem ledu proti San Jose Sharks. Za morske pse je bil najboljši Logan Coutoure z golom in podajo, Martin Jones pa je v vratih zbral 28 obramb.