Podprvaki pri najslabšem moštvu Vzhoda, prvaki v Carolini

V hokejski ligi NHL sta na delu finalista lanske sezone. Prvaki Washington Capitals gostujejo pri 12. ekipi vzhodne konference Carolina Hurricanes, podprvaki Vegas Golden Knights pa se mudijo pri moštvu Devils v New Jerseyju. To je trenutno najslabše moštvo vzhodne konference, drugo najslabše v ligi. Slabši so le še LA Kings našega Anžeta Kopitarja, ki jih naslednja tekma čaka v noči na soboto.