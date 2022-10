Druga tekma sezone za Kopitarja in Kralje ter priložnost za prvo zmago

Po uvodnem porazu v novi sezoni lige NHL - Los Angeles Kings so s 3:4 izgubili dvoboj z Vegas Golden Knights - Anžeta Kopitarja in njegove Kralje v noči na petek po slovenskem času čaka še spopad s Seattle Kraken. Tudi ti so v sezono vstopili s porazom.

LA Kings so v sredo zjutraj po slovenskem času sezono lige NHL odprli s porazom na domačem ledu proti Vegasu, tudi drugo tekmo sezone pa bodo odigrali doma. V Los Angelesu pričakujejo Seattle Kraken, moštvo, ki je lani prvič zaigralo v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Tudi to je uvodno tekmo sezone 2022/23 izgubilo, po podaljšku je s 4:5 priznalo premoč Anaheimu.

LA in Seattle sta se doslej pomerila štirikrat, trikrat pa so se zmage veselili Kopitarjevi. Tem se tako ponuja lepa priložnost, da pridejo do prve zmage v sezoni. V tej so si za cilj spet zadali uvrstitev v končnico.

V noči na petek bo odigranih še devet tekem, branilci naslova iz Colorada, ki so včeraj po obešanju prapora prvakov pod strop svoje dvorane s 5:2 odpravili Chicago, tokrat gostujejo v Calgaryju. Za tega bo to sploh prva tekma v novi sezoni.

Liga NHL, 13. oktober: 1:00, Buffalo Sabres - Ottawa Senators

1:00, Philadelphia Flyers - New Jersey Devils

1:00, Pittsburgh Penguins - Arizona Coyotes

1:30, New York Islanders - Florida Panthers

1:30, Toronto Maple Leafs - Washington Capitals

2:00, Minnesota Wild - New York Rangers

2:30, Nashville Predators - Dallas Stars

3:30, Calgary Flames - Colorado Avalanche

4:00, Vegas Golden Knights - Chicago Blackhawks

4:30, Los Angeles Kings - Seattle Kraken

Lestvica:

