Najboljši v ligi pri neugodnih Letalcih

Capitals, prvaki iz sezone 2017-18, so trenutno najuspešnejše moštvo v ligi NHL, ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin in druščina imajo po 19 tekmah na računu 30 točk za 13 zmag in štiri poraze po podaljšku ali kazenskih strelih, le dvakrat pa so tekmecem prepustili vse točke. Flyers so v naletu, dobili so zadnje štiri tekme.

Ovečkin sicer trenutno ni najboljši strelec Washingtona, Rus je s 23 točkami (13 golov in 10 podaj) na 10. mestu lestvice najboljših po točkah v ligi, na vrhu kraljuje Nemec Leon Dreisaitl (Edmonton Oilers) s 36 točkami (15 golov, 21 podaj), najboljši hokejist Capitals za zdaj pa je branilec John Carlson, ki z 29 točkami (8 golov, 21 podaj) zaseda peto mesto.

Liga NHL, 13. november:

Lestvica:

Preberite še: