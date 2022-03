Kralji po dramatični končnici na kolena spravili eno bolj vročih moštev sezone

Kralji so vknjižili pomembno zmago. Po kazenskih strelih so na kolena spravili dolgo časa vodilno moštvo lige Flordia Panthers.

Hokejisti LA Kings so po hudem sobotnem porazu - z 0:5 so izgubili na gostovanju v San Joseju - v nedeljo gostili dolgo časa vodilno ekipo lige Florida Panthers, pol minute pred koncem rednega dela izsilili podaljšek, nato pa zmagali po izvajanju kazenskih strelov (3:2). Derbi večera je s 3:0 pripadel vodilni ekipi lige Colorado Avalanche. Pestro je bilo na zimski klasiki na stadionu Tim Hortons Field, na katerem je Buffalo na tekmi na prostem s 5:2 premagal Toronto.

Slabih 16.000 gledalcev je v Crypto.com Areni v Kaliforniji prvi zadetek videlo v 12. minuti, ko je Rasmus Kupari zadel za vodstvo Kraljev. V začetku drugega dela so imeli Anže Kopitar in soigralci priložnost, da z igralcem več še zvišajo vodstvo, a jim tega ni uspelo, še več, kljub številčni prednosti so prejeli zadetek. Eetu Luostarinen je pospravil plošček za hrbet Jonathana Quicka. Tri minute zatem so gostje zadeli še drugič, vodstvo jim je prinesel Brandon Montour.

Kalifornijci so napadali izenačenje, dobro minuto pred koncem so imeli kljub izključitvi Kopitarja igralca več na ledu in to izkoristili, Martin Frk je izenačil in izsilil podaljšek. V tem gola ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli. Pri gostiteljih sta bila uspešna Adrian Kempe in Trevor Moore (Kopitar ni bil natančen), pri gosti pa le Aleksander Barkov, tako da je pomembna zmaga ostala doma.

Vodilna ekipa lige Colorado je v derbiju večera s 3:0 premagal Calgary, s 46 obrambami je blestel Darcy Kuemper. Prav Colorado bo v torek naslednji tekmec Kraljev. Foto: Guliverimage

Kralji so se z novo zmago še utrdili na drugem mestu pacifiške divizije, pred njimi je le Calgary, ki je v derbiju večera z 0:3 priznal premoč vodilni ekipi lige Colorado Avalanche. K novi zmagi Colorada je dva gola prispeval Nathan MacKinnon, junak večera pa je bil s kar 46 obrambami Darcy Kuemper. Prav Colorado bo v torek naslednji tekmec Kopitarjevih.

Na vzhodu ostaja v vodstvu Carolina, ki je z 2:4 izgubila pri Pittsburghu, še bolj tesno je bilo v Philadelphii in St. Louisu. Obe srečanji sta se končali z zmago gostov iz Montreala in Winnipega po podaljšku (4:3). Z istim rezultatom, a po rednem delu je NY Islanders premagal Anaheim. Tesno smo so z gostovanja odpeljali tudi prvaki s Tampe, v Vancouvru so zmagali z 2:1.

Buffalo je pred dobrimi 26.000 gledalci ugnal Toronto. Foto: Guliverimage

Največ gledalcev se je zbralo na obračunu med Buffalom in Torontom, moštvi sta se udarili na prostem, na stadionu Tim Hortons Field v Hamiltonu. Dobrih 26.000 gledalcev je videlo zmago Buffala s 5:2.

Liga NHL, 13. marec: Los Angeles Kings : Florida Panthers 3:2* - po kazenskih strelih

(Anže Kopitar je na ledu preživel dobrih 20 minut, sprožil tri strele na gol tekmeca, dobil 76% sodniških metov, blokiral tri strele, odsedel malo kazen; pri izvajanju kazenskih strelov ni bil natančen.) Pittsburgh Penguins : Carolina Hurricanes 4:2 Buffalo Sabres : Toronto Maple Leafs 5:2 Columbus Blue Jackets : Vegas Golden Knights 6:4 Minnesota Wild : Nashville Predators 2:6 Philadelphia Flyers : Montreal Canadiens 3:4* - po podaljšku St. Louis Blues : Winnipeg Jets 3:4* - po podaljšku New York Islanders : Anaheim Ducks 4:3 Colorado Avalanche : Calgary Flames 3:0 Vancouver Canucks : Tampa Bay Lightning 1:2

