Neverjetno, kaj je počel vratar Kraljev. Kopitar se je držal za glavo. #video

Liga NHL, 13. januar

Hokejisti Los Angeles Kings so bili v severnoameriški ligi NHL po tednu dni premora spet na delu; v domačem Staples Centru so gostili mestne tekmece Anaheim Ducks. Rački so predvsem po zaslugi velikih napak vratarja domačih Jonathana Quicka povedli s 3:0, kar je bilo na koncu dovolj za zmago. Kapetan Anže Kopitar je na koncu uspel le ublažiti poraz.

Za gostitelje, ki so še drugič to sezono izgubili proti racmanom, sta v tretji tretjini zadela Nick Shore in kapetan Anže Kopitar. Slovenec je dobrih šest minut pred koncem znižal izid na 2:3, toda to ni pomagalo, Anaheim je ob koncu zadel še prazno mrežo.

Večer za pozabo je za vratarjem Jonathanom Quickom, ki je na koncu 17 obramb - ena od teh tudi vrhunska - a kaj, ko je imel prste vmes pri vse uvodnih treh zadetkih gostov. ''Quick je bil najboljši posameznik pri Anaheimu,'' je zapisal eden od jeznih navijačev Kraljev in ni veliko zgrešil.



Quick je na zadnjih treh treh tekmah Kings, ki so jih izgubili, prejel 11 zadetkov.

Quick in zadetki, ki jih vidimo le še v pionirskih ligah:

Za prekinitev črne serije proti Morskim psom

Naslednja tekma kralje, ki so izgubili še tretjo tekmo zapored, čaka v ponedeljek, ko bodo prav tako v domači dvorani gostili še ene kalifornijske tekmece, San Jose Sharks.

Ti so končali niz treh zaporednih porazov, potem ko so v podaljšku doma premagali Arizono s 6:5. Tudi tokrat so bili že v izgubljenem položaju, a jih je najprej 16 sekund pred koncem tekme s svojim drugim golom na tekmi, s katerim je izenačil in ekipi priboril podaljšek, rešil Finec Joonas Donskoi, nato pa jim je v tretji minuti podaljška zmago zagotovil Marc-Eduard Vlasic. Napadalec morskih psov Joe Thornton je odigral 1487. tekmo v NHL, s čimer se je po številu tekem na 21. mestu lestvice vseh časov izenačil s slovitim Waynom Gretzkyjem. To je ovekovečil tudi z golom in dvema podajama, kar je pomenilo, da je vknjižil 1421. točko v karieri, z njo je na lestvici najučinkovitejših igralcev vseh časov na 17. mestu prehitel Adam Oatesa.

Pingvini odpihnili Detroit

Zvezdniki so imeli uspešen večer tudi v Pittsburghu, kjer so bili domači s 4:1 boljši od Detroita. Rus Jevgenij Malkin, ki je v zadnjem času v odlični strelski formi, v zadnjih treh tekmah je v svojo zbirko dodal pet golov in osem podaj, je dosegel dva gola, podal pa je pri zadetkih Phila Kessla in Sidneyja Crosbyja.