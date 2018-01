Chicago preprečil zamenjavo na vrhu, Washington do zmage dve sekundi pred koncem

Oklepniki Chicaga, ki jim v tej sezoni ne gre po željah, so pred domačimi gledalci z 2:1 premagali Winnipeg, za katerega je častni zadetek po zaostanku z 0:2 prispeval Patrik Laine. Winnipeg tako ostaja na drugem mestu zahodne konference, ki ji poveljujejo novinci Vegas Golden Knights.

Kojoti so odlično odprli srečanje pred dobrimi 14 tisoč gledalci v Gila River Areni, kjer so že po treh minutah vodili z 2:0. Trener gostov iz Kanade je hitro ukrepal in med vratnici namesto Cama Talbota poslal Ala Montoyo, ki do konca srečanja ni prejel zadetka. So pa štiri dosegli člani Edmontona. Ti so do konca prve tretjine izenačili, na začetku zadnje povedli, povsem ob koncu, ko so gostitelji poskušali brez vratarja, pa z zadetkom v prazen gol postavili končnih 4:2.

Z enakim rezultatom so zmago, šesto zapored, dosegli Calgary Flames, ki so slavili pri Panterjih s Floride, za katere je Jevgenij Dadonov prispeval oba zadetka.

Konec negativnega niza za Vancouver

Vancouver je po petih zaporednih porazih le zmagal, najvišjo zmago večera (5:2) je slavil pri Columbusu.

Tesneje je bilo med Carolino in Washingtonom. Prva je v začetku zadnje tretjine povedla s 3:2, hokejisti iz prestolnice so nato v 57. minuti izenačili, dve sekundi pred koncem rednega dela pa z zadetkom Jaya Beagle domov odpeljali zmago in Carolini preprečili, da bi osvojila vsaj točko.

Anže Kopitar in soigralci LA Kings bodo po tedenskem premoru na delu v noči na nedeljo, ko bodo gostili kalifornijskega nasprotnika Anaheim.