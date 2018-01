Boleč poraz za vodilno Tampo in peta zaporedna zmaga Calgaryja

Liga NHL, 12. januar

Vodilno moštvo lige NHL, Tampa Bay Lightning, je na domačem ledu doživelo boleč poraz. Gostje iz Calgaryja so jih nadigrali s 5:1 in zabeležili peto zaporedno zmago. Brez šeste zmage v nizu so ostali hokejisti Washingtona, ki so proti Carolini izgubili s 3:1, medtem ko je Buffalo doma proti Columbusu slavil s 3:1.