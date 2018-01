Novo priznanje: Anže Kopitar se bo spet družil z zvezdami

Liga NHL, 10. januar, in izbor All-Star game

V najkakovostnejši hokejski ligi na svetu so v sredo razkrili celoten igralski seznam štirih moštev za tekmo All-Star, ki bo v areni Amalie na Floridi 28. januarja. Pričakovano bo na njej sodeloval tudi slovenski NHL-ovec, kapetan in najučinkovitejši mož LA Kings Anže Kopitar. To bo zanj četrta tekma zvezd lige NHL. V noči na četrtek so se v ligi NHL veselili le gostje.

Na 63. tekmi zvezd lige NHL, ki bo 28. januarja potekala na domačem ledu vodilnega moštva lige Tampa Bay Lightning v Amalie Areni na Floridi, bodo hokejisti sodelovali v štirih moštvih, divizijah.

Kopitar še četrtič

Gorenjec bo tekmo zvezd okusil še četrtič. Foto: Reuters

​​​​​​V skupino v pacifiški diviziji so bili iz Los Angeles Kings izbrani Anže Kopitar, branilec Drew Doughty in vratar Jonathan Quick. Več, štirje (Steven Stamkos, Nikita Kučerov, Victor Hedman in Andrej Vasilevskij) so le iz vrst gostitelja Tampe.

Slovenski NHL-ovec bo na tekmi zvezd nastopil četrtič. Pred tem je bil del obračuna All-Star že v letih 2008, 2011 in 2015. Tudi za Doughtyja bo to četrti nastop, sodeloval je že na zadnjih treh. Quick bo med zvezdami igral tretjič. Kapetan moštva bo kapetan Edmonton Oilers Connor McDavid.

Kopitarja, ki je najučinkovitejši igralec Kraljev to sezono, na 42 tekmah je zbral 44 točk (17 golov, 27 podaj), in druščino bo vodil Gerard Gallant, trener odličnega novinca lige NHL Vegas Golden Knight.

Kapetane izbrali navijači, preostale liga NHL

Kapetane ekip so z glasovanjem izbrali navijači, preostal pa je določil oddelek hokejskih operacij lige NHL. Metropolitantski diviziji bo kot kapetan poveljeval kapetan Washingtona Aleksander Ovečkin, vodil pa jo bo Barry Trotz. Kapetan Atlantske skupine bo Tampin Steven Stamkos, trener pa Jon Cooper. V Centralni diviziji bo črko C nosil Nashvillov P. K. Subban, trenersko paličico pa bo vihtel Peter Laviolette.

Hokejisti pacifiške divizije za All-Star tekmo:

Here are the Pacific Division players who are set to put on a show at the 2018 @Honda #NHLAllStar game! pic.twitter.com/JEaAauzZCv — NHL (@NHL) January 10, 2018

Hokejisti metropolitantske divizije za All-Star tekmo:

Here's who will be repping the Metropolitan Division at the 2018 @Honda #NHLAllStar Game! pic.twitter.com/56XX1NSsYc — NHL (@NHL) January 10, 2018

Hokejisti centralne divizije za All-Star tekmo:

Top talent from the Central Division has been locked in for the 2018 @Honda #NHLAllStar Game! pic.twitter.com/etKSFmMnlA — NHL (@NHL) January 10, 2018

Hokejisti atlantske divizije za All-Star tekmo:

Toronto in Chicago nista izkoristila domače prednosti

V noči na četrtek v ligi NHL ni bilo preveč pestro. Odigrani sta bili le dve tekmi, na obeh sta se dveh točk veselili gostujoči ekipi. Hokejisti Ottawe so v kanadskem spopadu v gosteh presenetili Toronto, Minnesota pa je prekrižala načrte Chicagu.

Anže Kopitar in soigralci Los Angeles Kings bodo spet na delu šele v noči na nedeljo, ko bodo palice prekrižali s kalifornijskimi tekmeci Anaheim Ducks.