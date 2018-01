Washingtonu še deseta zaporedna zmaga na domačem ledu

Liga NHL, 9. januar

V noči na sredo s v ligi NHL igrali sedem tekem. Znova so bili uspešni hokejisti Washington Capitals, ki so doma premagali Vnacouver.

Tekma se je končala z izidom 3:1, zelo dobro pa je bil razpoložen vratar Philipp Grubauer, ki je v zadnji tretjini ubranil 20 strelov na gol od skupno 37. Za Washington je bila to peta zaporedna zmaga in že deseta zaporedna na domačem ledu.

Za domače so v polno zadeli John Carlson, Lars Eller in Evgeny Kuznetsov. Vsi zadetki so padli v prvih dveh tretjinah. Pri gostih je bil uspešen Daniel Sedin. Washington je trenutno na drugem mestu zahodne konference, potem ko ima na svojem računu 27 zmag in 13 porazov.