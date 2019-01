Ranjeni Kralji pričakujejo leteče Pingvine

V hokejski ligi NHL je na delu spet slovenski as Anže Kopitar, ki s svojimi LA Kings na domačem ledu pričakuje Pittsburgh Penguins. Kanadski superzvezdnik Sidney Crosby in druščina v zadnjem času letijo, po tem, ko je Chicago prekinil njihov osem tekem trajajoči niz zmag, so na zadnjih dveh tekmah led spet zapustili dvignjenih glav, nazadnje so prerešetali mrežo Anaheima. LA Kings so na zadnjih dveh tekmah palice položili pred San Josejem in Ottawo.