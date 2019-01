Kanadski zvezdnik zaradi zdravstvenih težav v pokoj

"Zaradi še vedno trajajočih zdravstvenih težav po pretresu možganov iz lanskega marca se je Rick Nash odločil, da ne bo več igral hokeja. Zdravniki so mu povedali, da bi bilo tveganje za možganske poškodbe preveliko, če bi še vztrajal. Rick se zahvaljuje vsem, ki so ga v tem težkem obdobju podpirali," je pojasnil agent Joe Resnick.

Nash je pri 34 letih tako končal kar 15 let dolgo kariero v ligi NHL. Leta 2002 ga je na naboru izbrala ekipa Columbus, za katero je pozneje tudi igral, nosil pa je še dresa New York Rangers in Boston Bruins. Skupno je nastopil na 1060 tekmah, dosegel je 437 golov in imel 368 podaj. Do upokojitve je bil na lestvici strelcev še aktivnih igralcev trenutno tretji v ligi, pred njim sta bila le Aleksander Ovečkin in Patrick Marleau.

V reprezentančnem dresu je s Kanado osvojil zlati olimpijski medalji v letih 2010 in 2014, prvi pa je bil tudi na svetovnem prvenstvu leta 2007.

Zdravstvene težave so ga spremljale že dlje časa, pred tem zadnjim pretresom možganov je imel podobno poškodbo tudi leta 2013, takrat je manjkal šest tednov.