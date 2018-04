Tampa do četrte zmage in konferenčnega polfinala

Liga NHL, končnica, konferenčni četrtfinale, 21. april

V noči na nedeljo so v ligi NHl igrali tri tekme. Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning pa so si z novo zmago nad New Jersey Devils že zagotovili konferenčni polfinale. Na preostalih dveh tekmah zmagovalec še ni bil odločen.

Foto: Reuters

Tampa Bay Lightning je na pet tekmi premagala New Jersey Devils z izidom 3:1, dosegla še četrto zmago in si tako zagotovila uvrstitev v nadaljnje tekmovanje. Za Tampo so v polno zadeli Mikhail Sergachev, Nikita Kucherov in Ryan Callahan. Edini zadetek za New Jersey Devils je dosegel Patrick Maroon.

Washington Capitals so na peti tekmi po podaljšku premagali Columbus Blue Jackets z izidom 4:3. Toronto Maple Leafs pa so se izognili izpadu, potem ko so v gosteh premagali Boston Bruins 3:4 in zaostanek pri skupnem izidu zmanjšali na 2:3.