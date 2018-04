Bodo Zlati vitezi in Morski psi že ponoči dobili družbo?

LIGA NHL, KONČNICA, KONFERENČNI ČETRTFINALE, 20. APRIL

Ponoči bi lahko bilo znanih že pet udeležencev konferenčnih polfinalov. Pittsburgh, Nashville in Winnipeg bodo skušali izkoristiti prvi zaključni pak in se uvrstiti v drugi krog končnice. Tam sta že San Jose Sharks in Vegas Golden Knights, ekipa, ki je na počitnice poslala Anžeta Kopitarja.