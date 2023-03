Bitka za vrh: Kopitar in Kralji proti Nashvillu, Vegas na težkem gostovanju

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo v noči na nedeljo na domačem ledu dvorane Crypto.com borili za šesto zaporedno zmago v ligi NHL, s katero bi se utegnili povzpeti povsem na vrh zahodne konference. Za to se mora zalomiti trenutno vodilnim Vegas Golden Knights, ki pa se tokrat mudijo na sila zahtevnem gostovanju.

Vroči LA Kings se v spopad z Nashville Predators (4.30), deseto ekipi zahodne konference, podajajo na krilih petih zaporednih zmag. V tej sezoni so se že dvakrat pomerili, 19. oktobra lani so Kralji zmagali šele po kazenskih strelih s 4:3, 22. januarja letos pa jim je Nashville vrnil z zanesljivih 5:3. LA utegne pogrešati najboljšega strelca, Švicarja Kevina Fialo, ki je spopada s poškodbo "spodnjega dela telesa" in je na seznamu vprašljivih.

LA Kings in Vegas Golden Knigts so na vrhu zahodne konference s 84 točkami, hokejisti iz Las Vegasa pa se v noči na nedeljo mudijo na težkem gostovanju pri Carolina Hurricanes. Ti na lestvici vzhodne konference zasedajo drugo mesto, poraza niso doživeli že na štirih zaporednih tekmah. Če pridejo še do pete zapored in LA premaga Nashville, bodo Kopitar in njegovi soigralci skočili povsem na vrh zahodne konference.

Anže Kopitar je na 66 tekmah te sezone zbral 61 točk za 25 golov in 36 asistenc in je na 41. mestu na lestvici najboljših strelcev lige. Povsem na vrhu je kanadski as Edmontona Connor McDavid, ki je že pri 124 točkah (54 golov in 70 asistenc). Edmonton Oilers ponoči sicer čaka kanadski obračun s Toronto Maple Leafs. Oilers so šesti na Zahodu, imajo štiri točke manj od LA-ja in Vegasa.

