Nov izjemen večer Kraljev, Kopitar s "hat-trickom" podaj #video

Anže Kopitar in soigralci Los Angeles Kings so vknjižili peto zaporedno zmago, s katero ostajajo na drugem mestu zahodne konference. Foto: Guliverimage

Hokejisti Los Angeles Kings še naprej navdušujejo svoje navijače, tokrat so na terenu aktualnega prvaka zmagali s 5:2 in niz zmag podaljšali na pet. Kapetan Anže Kopitar je k zmagi prispeval tri asistence, Adrian Kempe in Phillip Danault pa vsak po dva zadetka. Joonas Korpisalo je zbral 28 obramb, za svojo drugo zmago na drugi tekmi v dresu kalifornijskega kolektiva, h kateremu se je preselil pred dnevi iz Columbusa. Kralji ostajajo drugo moštvo zahodne konference in pacifiške divizije, pred njimi z istim številom točk ostaja le Vegas Golden Knights, ki je v četrtek po podaljšku slavil pri podprvaku Tampa Bay Lightning.