Minnesota lovi vodilnega divizijskega tekmeca

Sreda v najmočnejši hokejski ligi na svetu prinaša zgolj tri obračune. Še najbolj zanimivo z vidika končnice bo v Winnipegu, ki se bo za pomembno zmago in točki udaril z moštvom Minnesota Wild. To je na zadnjih desetih tekmah zmagalo osemkrat, na zadnji tekmi je po izvajanju kazenskih strelov izgubilo s Calgaryjem. Z novo zmago bi Minnesota po točkah ujela vodilnega divizijskega tekmeca Dallas Stars. Gre za obračun osmega in petega moštva zahodne konference, po 64 tekmah ju ločujejo štiri točke. Hokejisti Detroita bodo doma palice prekrižali z eno najskromnejših ekip lige Chicago Blackhawks, v Vancouvru pa si bosta nasproti stali moštvi s spodnje polovice zahodne konference. Canucks gostijo Anaheim.