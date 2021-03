Bodo Kralji v drugo uspešnejši?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na četrtek bo v ligi NHL znova na delu Anže Kopitar, ki se bo še drugič po ponedeljkovi tekmi pomeril z Anaheim Ducks. Kralji so v ponedeljek na prvi medsebojni tekmi izgubili po podaljšku (6:5), zdaj pa bodo iskali priložnost, da se Ducksom oddolžijo za poraz. LA Kings so sicer na šestem mestu v skupini Honda West, štiri točke in mesto za njimi pa je ravno Anaheim.