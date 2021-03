Kralji še drugič v dobrem dnevu nad St. Louis. Bo tokrat razplet drugačen?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NHL se obeta pestra sobota, urnik predvideva kar 12 dvobojev. Po točke se odpravljajo tudi člani Los Angeles Kings, ki so na zadnjih štirih tekmah vselej izgubili. V petek so po podaljšku klonili proti St. Louis Blues. Moštvi se bosta pomerili še drugil v dobrem dnevu. Bodo Anže Kopitar in druščina končali negativni niz?