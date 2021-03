Prvaki vstali od mrtvih in na koncu slavili

Hokejisti Tampa Bay Lightning so ponoči prišli do nove zmage. Sprva jim ni kazalo najbolje, saj so po dveh tretjinah zaostajali z 0:2, nato pa so v zadnji tretjini izenačili, v podaljšku pa jim je zmago zagotovil Alexander Killorn, ki je bil na koncu izbral tudi za igralca tekme. Praznih rok je pri Vancouvru ostala vodilna ekipe lige Toronto Maple Leafs.