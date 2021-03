Se bodo Kralji po dveh porazih vrnili na zmagovito pot?

Hokejisti Los Angeles Kings, ki so po nizu šestih zmag na zadnjih dveh tekmah vselej izgubili proti Minnesota Wild, se bodo na zmagovite tirnice poskušali vrniti na domačem ledu proti Arizona Coyotes. Kojoti so na lestvici točko za njimi, a so odigrali tekmo več. Ekipi sta se v tej sezoni srečali trikrat, vedno so zmagali Anže Kopitar in soigralci, a vedno je bilo tesno. Zanimivo bo v boju pri vrhu te divizije, vodilno moštvo zahoda Vegas Golden Knights se bo še drugič v dveh dneh udarilo s tretjo Minnesoto. Na prvi tekmi so slavili vitezi, ki so po podaljšku končali serijo zmag divjakov. Drugi na zahodu St.Louis se bo pomeril z zadnjim Anaheimom. Zanimivo zna biti na vzhodu, kjer bo vodilni Washington gostoval pri tretjem Bostonu.