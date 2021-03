Navijače so dočakali, zvezdnika, ki se je znašel sredi škandala, še ne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti New York Rangers so po skoraj letu dni dočakali gledalce na tribunah. Zadnji dve tekmi si je lahko ogledalo 1.800 ljubiteljev hokeja, ki pa v akciji niso videli ruskega zvezdnika Artemija Panarina.

Foto: Guliverimage

Po skoraj 330 dneh brez gledalcev na tribunah so hokejisti New York Rangers v domačem Madison Square Gardnu dočakali navijače, še vedno pa čakajo na vrnitev zvezdnika Artemija Panarina, ki se je znašel sredi škandala, obtožb o fizičnem nasilju.

Petkova in nedeljska tekma moštva New York Rangers proti Boston Bruins v domačem hramu sta bili prav posebni. Po 326 dneh se je na tribune Madison Square Gardna lahko vrnilo omejeno število gledalcev. Na vsaki tekmi jih je bilo lahko 1.800. Videli so zmago (6:2) in poraz (1:4) newyorškega moštva, ki v vzhodni diviziji zaseda šesto mesto. Niso pa videli ruskega zvezdnika Rangersov Artemija Panarina, za katerim je zahteven teden.

Nekdanji trener danes 29-letnega napadalca Andrej Nazarov je pred nekaj dnevi v enem od intervjujev z rusko sedmo silo Panarina obtožil, da je pred desetletjem po tekmi Kontinentalne hokejske lige v Rigi v enem od hotelskih lokalov pretepel najstnico in nato s kar nekaj podkupnine poskušal vse pomesti pod preprogo. Ruski hokejist je zavrnil vse obtožbe, jih označil za politične igrice, saj sam odkrito kritizira Vladimirja Putina (Nazarov je njegov podpornik) in podpira opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, in se v začetku preteklega tedna za nekaj časa umaknil iz hokeja.

Artemij Panarin je izpustil zadnje tri tekme, kot kaže, jih bo še nekaj. Foto: Reuters

Izpustil zadnje tri tekme. Koliko jih bo še?

Panarin je izpustil zadnje tri tekme New York Rangers in bi jih lahko še nekaj. Vsaj tako je v pogovoru za New York Post nakazal glavni trener David Quinn, ki pravi, da glede Rusovega statusa ni nič novega. Ta še naprej ostaja izven hokejskega pogona, po nekaterih zapisih naj bi si vzel vsaj dva tedna premora.

Vodstvo NHL-ovca svojemu oklepniku stoji ob strani in verjame njegovim besedam. Tudi vodstvo tekmovanja je sporočilo, da se v primer ne bo vmešavalo in da brez trdnih dokazov o incidentu nima namena odpirati samostojne preiskave.

Anisin priznal, da je prišlo do kratkega stika, a ...

Mikhail Anisin je delno potrdil, da je prišlo do kratkega stika, a zavrnil obtožbe, da je Panarina odpeljala policija in da je plačal podkupnino. Foto: Guliverimage Predstavnik za odnose z javnostmi hotela, v katerem naj bi prišlo do fizičnega obračunavanja, je latvijskemu novinarju dejal, da v hotelu niso seznanjeni z incidentom. Prav tako naj o njem ne bi nič vedela tamkajšnja policija.

Dogodek so zanikali tudi Rusovih nekdanji soigralci. Je pa Mikhail Anisin, ki si je leta 2011 slačilnico delil s Panarinom, priznal, da je v Rigi prišlo do kratkega stika med hokejisti in latvijsko skupino ljudi, a ob tem zanikal, da bi NHL zvezdnik neko dekle huje pretepel. Po njegovih besedah naj bi jo le nekoliko odrinil.

Prav tako je zanikal, da je Panarina odpeljala policija, in izrazil dvome o besedah Nazarova, da je organe pregone podkupil s 40.000 ameriškimi dolarji. Po njegovem mnenju si Panarin takrat takšne vsote za podkupnino ni mogel privoščiti.