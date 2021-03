Bodo zmagoviti niz Minnesote prekinili hokejisti Las Vegasa?

V hokejski ligi NHL imajo Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar prost večer, zato pa je na sporedu derbi v zahodni skupini med moštvi Vegas Golden Knights in Minnesota Wild. To je v naletu, poraza ne pozna že šest zaporednih tekem, nazadnje je dvakrat premagalo prav Kopitarjeve Kralje. Ti pa so obenem zadnji, ki so Minnesoti zadali poraz, 17. februarja so jo premagali s 4:0.