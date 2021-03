Po dveh Stanleyjih s Kralji se vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prekaljeni trenerski maček Darryl Sutter, ki je med letoma 2011 in 2017 vodil Los Angeles Kings in z njim osvojil dva Stanleyjeva pokala, bo v ligi NHL znova opravljal trenersko vlogo. Postal je glavni trener Calgary Flames, pri katerem je v preteklosti že imel tako trenersko funkcijo kot vlogo generalnega direktorja. Sicer pa petek v ligi NHL prinaša šest tekem, na delu bodo tudi Kralji Anžeta Kopitarja, ki se bodo poskušali izogniti četrtemu zaporednemu porazu. Naloga ne bo lahka, čaka jih ena najbolj vročih ekip zahodne divizije, St. Louis Blues, ki lovi četrto zaporedno zmago.

Na delu bo tudi vodilno moštvo zahodne skupine, Vegas Golden Knights, ki bo peto zmago v seriji iskalo pri San Jose Sharks. Na delu bodo tudi prvaki s Floride, šesto zaporedno zmago bodo poskušali vknjižiti pri Chicagu.

Sutter znova v vlogi glavnega trenerja

Darryl Sutter, ki se je leta 2012 in 2014 s Kralji veselil naslova prvaka najmočnejše hokejske lige na svetu, se je leta 2017 poslovil od kalifornijske ekipe, pred dvema letoma pa se je nato vrnil v ligo NHL. Takrat kot svetovalec trenerskemu štabu Anaheim Ducks.

Darryl Sutter, ki je največje trenerske uspehe dosegel z LA Kings, se vrača za trenersko krmilo Calgary Flames. Foto: Reuters Zdaj se vrača kot trener Calgary Flames, pri katerem so v četrtek odpustili Geoffa Warda. Sutter je v kanadskem klubu že deloval, med letoma 2002 in 2006 kot trener, med letoma 2003 in 2010 pa mu je pripadala vloga generalnega direktorja. Calgary je trenutno peto moštvo kanadske divizije, v kateri vodi Toronto.

Liga NHL, 5. marec Boston Bruins - Washington Capitals

Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning

Arizona Coyotes - Minnesota Wilds

Colorado Avalanche - Anaheim Ducks

Los Angeles Kings - St. Louis Blues

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke)

Skupina Honda West: 1. Vegas 14 4 1 61:41 29

2. St.Louis 13 8 2 75:73 28

3. Colorado 12 7 1 61:48 25

4. Minnesota 12 7 1 62:54 25

5. Arizona 10 9 3 59:66 23

6. Los Angeles 9 8 4 62:59 22

7. San Jose 8 10 2 59:77 18

8. Anaheim 6 12 5 48:69 17 Skupina MassMutual East: 1. Washington 13 5 4 75:70 30

2. NY Islanders 13 6 4 63:52 30

3. Philadelphia 12 5 3 67:62 27

4. Boston 12 5 3 60:52 27

5. Pittsburgh 12 9 1 68:71 25

6. NY Rangers 9 9 3 59:55 21

7. New Jersey 7 10 2 47:60 16

8. Buffalo 6 12 3 48:65 15 Skupina Scotia North: 1. Toronto 18 5 2 88:59 38

2. Winnipeg 15 7 1 78:62 31

3. Edmonton 14 11 0 80:78 28

4. Montreal 10 6 6 71:65 26

5. Calgary 11 11 2 66:73 24

6. Vancouver 10 15 2 77:91 22

7. Ottawa 8 17 1 70:102 17 Skupina Discover Central: 1. Tampa Bay 16 4 1 74:41 33

2. Carolina 16 6 1 81:62 33

3. Florida 14 4 4 72:64 32

4. Chicago 12 7 5 75:71 29

5. Columbus 10 10 5 69:80 25

6. Nashville 10 13 0 55:73 20

7. Detroit 7 16 3 54:87 17

8. Dallas 6 8 4 48:50 16

