Newyorčani in Carolina po šesto zaporedno zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti NY Islanders se bodo še tretjič v tej sezoni pomerili z Boston Bruins. Vsi trije obračuni so pripadli Newyorčanom, na zadnje so slavili s kar 7:2.

Hokejisti NY Islanders se bodo še tretjič v tej sezoni pomerili z Boston Bruins. Vsi trije obračuni so pripadli Newyorčanom, na zadnje so slavili s kar 7:2. Foto: Guliverimage

Sreda v ligi NHL prinaša devet obračunov, po podaljšanje zmagovitega niza se odpravljajo hokejisti New York Islanders in Carolina Hurricanes. Obe moštvi bosta lovili šesto zaporedno zmago. Vodilna ekipa vzhoda Islanders se bo pomerila z Boston Bruins, druga ekipa centralne divizije Carolina pa z Nashvillom. To bo prav poseben večer za trenerja Islanders Barryja Trotza, ki bo postal šele tretji trener v zgodovini, ki je ekipo vodil na 1.700 tekmah. Prvaki s Floride gostujejo pri Detroit Wings. Chicagov Patrick Kane bo na gostovanju pri Dallasu odigral tisočo tekmo NHL.