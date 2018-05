Vse je bilo pripravljeno na zabavo, sledil pa je polom #video

Liga NHL, konferenčni polfinale, 10. maj

V ligi NHL so znani vsi udeleženci konferenčnega finala. Na vzhodu se bosta za mesto v velikem finalu, kjer se bo podeljeval Stanleyjev pokal, potegovala Tampa Bay in Washington, na zahodu pa se bo novinec Vegas pomeril z Winnipegom. Jets bodo tako v "polfinalu" lige NHL branili čast kanadskega klubskega hokeja.

Konferenčni polfinale z Nashvillom, ki se je prelevil v razburljivo dramo, saj je o zadnjem potniku v konferenčni finale odločala sedma tekma, so dobili s 4:3. Na odločilni tekmi so občinstvo v razprodani dvorani Bridgestona Arena šokirali s prepričljivo zmago 5:1.

Vrhunci sedme tekme v Nashvillu:

Vratar Rinne hitro zapustil led

Paul Stastny je prispeval dva gola in podajo, dvakrat pa je v polno zadel tudi Mark Scheifele. Stastny je premagal oba finska vratarja Nashvilla. Najprej Pekko Rinneja, nato pa še Juuseja Sarosa. Foto: Reuters Winnipeg je že sredi prve tretjine vodil z 2:0. Čeprav so gostitelji pritisnili na vrata gostov iz Kanade, se je mreža prvega čuvaja mreže Nashvilla Pekke Rinneja zatresla kar dvakrat. 35-letni Finec je tako neslavno končal dvoboj že po dobrih desetih minutah. Pri dveh prejetih zadetkih, ki jih je prejel s sedmih strelov. Tyler Myers in Paul Stastny sta ga premagala v razmiku 126 sekund, Finec pa si je privoščil dve napaki. To je bil hud udarec za navijače Nashvilla, ki so pričakovali rapsodijo v rumenem, nato pa se hitro znašli v zaostanku, ki se je pokazal za neulovljivega.

Nekaj upanja je v domače vrste posijalo po zadetku P. K. Subbana. Temnopolti zvezdnik lige NHL je zadel z razdalje in še v uvodni tretjini znižal na 1:2. Bližje ni šlo, saj je Nashville v nadaljevanju srečanja prejel še tri zadetke in končal sezono. V vratih gostov je blestel Connor Hellebuyck. Ubranil je 36 strelov in pomagal Winnipegu, da je še tretjič v tej seriji v gosteh premagal Nashville.

Justin Timberlake poskrbel za dodaten počitek

Prednosti domačega ledu in občinstva je bil na sedmi tekmi deležen Nashville, a je (ponovno) ni izkoristil. Prestolnica glasbe bi morala težko pričakovani spektakel na ledu, na katerem si Nashville in Winnipeg nista mogla več privoščiti popravnega izpita, gostiti že prej, a je za dodaten počitek poskrbel Justin Timberlake. Sloviti ameriški pop pevec se je v dvorani Bridgestone Arena ustavil v sredo, ko je imel koncert v sklopi turneje Man of the woods.

Tako je kluboma, ki sta v rednem delu lige NHL osvojila največ točk, pripadel dodaten dan za počitek in obnovitev moči pred srečanjem, na katero so nestrpno čakali vsi ljubitelji najhitrejše ekipne igre na svetu. To je bil dvoboj za biti ali ne biti, ki je v popolnosti pripadel gostom.

Winnipeg bo v konferenčnem finalu na zahodu, kjer ga čaka vroči Vegas, branil tudi čast Kanade. Foto: Reuters

Mladi klub iz Kanade je s tem dosegel največji uspeh. Prvič bo nastopil v konferenčnem finalu na zahodu, kjer ga čaka novinec Vegas. Še en klub, ki v teh tednih piše zgodovino. Uvodno tekmo bosta odigrala v noči na nedeljo po slovenskem času. Prednost domačega igrišča bo imel Winnipeg.

Liga NHL, konferenčni polfinale, 10. maj: Zahodna konferenca:

Nashville Predators : Winnipeg Jets 1:5 /3:4/

Subban 16.; Myers 9., Stastny 11., 52., Scheifele 38., 58.



// razmerje v zmagah, igra se do štirih zmag