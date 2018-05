Nič ne bo s tretjim zaporednim Stanleyjem - Washington prvake poslal na počitnice

Liga NHL, konferenčni polfinale, 7. maj

Hokejisti Washington Capitals so na šesti tekmi konferenčnega polfinala z 2:1 v podaljšku premagali dvakratne zaporedne prvake lige NHL Pittsburgh in napredovali v konferenčni finale, v katerem se bodo udarili s Tampa Bay Lightning. Lanski finalisti iz Nashvilla so na tekmi za biti ali ne biti s 4:0 premagali Winnipeg Jets, serijo zmag na zahodu izenačili na 3:3 in izsilili odločilno sedmo tekmo.