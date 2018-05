Izjemen podvig novinca v NHL, ki že 50 let ni uspel nikomur

Liga NHL, konferenčni polfinale, 6. maj

Novinec v ligi, moštvo Vegas Golden Knights, je z zmago v San Joseju (3:0) s 4:2 v seriji izločil morske pse in si priboril napredovanje v finale zahodne konference. Kaj takega je do zdaj uspelo le dvema novincema v ligi NHL, zadnjič oklepnikom St. Louis Blues pred 50 leti. Napredovali so tudi hokejisti Tampe, ki so Boston doma premagali s 3:1 in se s 4:1 v zmagah prebili v tretji krog končnice.

Hokejisti Vegas Golden Knights so šele tretji novinec v zgodovini lige NHL, ki je slavil v vsaj dveh serijah končnice tekmovanja. Zadnjič je to uspelo St. Louis Blues leta 1968. Foto: Reuters

Novinci v ligi NHL, Vegas Golden Knights, še naprej navdušujejo s svojimi igrami. Krvniki Anžeta Kopitarja in Kraljev, njih so v prvem krogu končnice odpravili s 4:0, so zdaj odpravili še San Jose Sharks (4:2 v zmagah) in se prebili v konferenčni finale.

Kaj takega je pred njim v premierni sezoni uspelo le dvema ekipama, in sicer Toronto Arenas (1918) in St. Louis Blues (1968).

Nova blesteča predstava Fleuryja

Marc Andre Fleury je še na četrti tekmi od desetih v tej končnici ostal nepremagan. Foto: Reuters

Na šesti tekmi je Vegas v gosteh Morske pse ugnal s 3:0. V drugi tretjini sta zadela Jonathan Marchessault in Nate Schmidt, ob koncu obračuna, ko je San Jose poskušal brez vratarja, pa je Cody Eakin z zadetkom v prazen gol postavil končni rezultat.

Ponovno je med vratnicama moštva, ki je pred sezono ekipo sestavilo iz vseh vetrov, blestel izkušeni vratar Marc-Andre Fleury. Zaustavil je vseh 28 strelov gostiteljev, pri dosežku pa mu je večkrat pomagal tudi okvir vrat. To je bil že njegov četrti shutout na desetih tekmah končnice te sezone.

"Res lep uspeh, a smo šele na polovici, saj veste, kajne," je umirjal plošček 33-letni kanadski čuvaj mreže, ki je zadnji dve leti Stanleyjev pokal dvignil v dresu Pittsburgh Penguins.

Vrhunci tekme San Jose Sharks : Vegas Golden Knights:

Dosegli več, kot so si mislili

"Kar malce noro je, ko razmišljamo o tem, a tukaj smo, da zmagujemo. Ne bomo se dali tistim, ki morda razmišljajo 'Ne bi smeli biti tukaj, bla, bla, bla …' Tukaj smo, da zmagujemo," je po velikem uspehu dejal branilec Brayden McNabb.

Vegas je ekipo pred sezono zgradil iz hokejistov, ki so jim jih drugi kolektivi dali na voljo in jih niso zavarovali. "Odpadniki" so se odlično ujeli in rušili oviro za oviro. "V tej slačilnici je veliko zabave, fantje smo srečni, da smo skupaj, da skupaj tekmujemo. Mislim, da smo dosegli veliko več, kot smo menili, da smo sposobni. Še naprej dvigujemo letvico," se je smejalo nekdanjemu članu Washingtona branilcu Natu Schmidtu.

Branilec Nate Schmidt si pred sezono ni mislil, da bodo prišli tako daleč. Foto: Reuters

"Na šestih tekmah smo izločili odlično ekipo, ki je bila zadnje desetletje vselej zmagovita. Vesel sem, da sem del naše skupine hokejistov," zadovoljstva ni skrival Marchessault.

Ta se bo za veliki finale udaril z zmagovalcem para Winnipeg Jets - Nashville Predators. Winnipeg vodi s 3:2 v zmagah.

Niso dali vsega od sebe

V eni slačilnici veliko veselje, v drugi pa veliko razočaranje. "Preprosto nismo bili dovolj dobri. Skozi celotno serijo igralci, vseh 20, ki je obleklo naš dres, ni dalo dovolj od sebe. In tu je glavni razlog za konec sezone. Če želiš igrati v zadnjem krogu, mora prav vsak igralec vsak večer dati vse od sebe. In to nam je manjkalo. Razočaranje je veliko, sploh ko kot posameznik ali ekipa ne igraš tako, kot si sposoben," je bil kritičen centralni napadalec San Joseja Logan Couture.

Med zadnje štiri tudi Tampa

V konferenčni finale so napredovali tudi hokejisti Tampa Bay Lightning, ki so na peti tekmi z izidom 3:1 porazili Boston Bruins in se s skupnim izidom 4:1 uvrstili v finale na vzhodu.

"Ko igraš svojo in pravo igro, si za to nagrajen. Za to smo zaslužni prav vsi," je bil zadovoljen kapetan Tampe Steven Stamkos. Foto: Reuters

Gostje so sicer povedli z zadetkom Davida Krejcija ob koncu prve tretjine, a so domači v drugi z goloma Braydena Pointa in J.T. Millerja priredili preobrat. Anton Stralman je ob koncu, ko je Boston izenačenje lovil brez vratarja, zadel v prazen gol za 3:1.

"Mislim, da nihče ne pričakuje, da bo v drugi seriji ekip izločil že po petih tekmah, a nam je uspelo. Ko igraš svojo in pravo igro, si za to nagrajen. Za to smo zaslužni prav vsi," je z nasmehom na obrazu pripovedoval kapetan Tampe Steven Stamkos, trener Jon Cooper pa dodal: "Moštvo je bilo vseskozi stoodstotno osredotočeno, zato smo, kjer smo. Čestitke fantom. Mislim, da smo zaradi porazov med sezono in v prvi seriji (proti Bostonu, op. a.) še močnejši."

Tampa se bo za veliki finale udarila z zmagovalcem med Washington Capitals in prvakom Pittsburgh Penguins, prvi vodijo s 3:2 v zmagah.