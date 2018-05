Novinci po visokem vodstvu trepetali za zmago, a s Tampo ujeli zaključni plošček

Liga NHL, konferenčni polfinale, 4. maj

Hokejisti Tampa Bay Lightning so v gosteh po podaljšku s 4:3 premagali Boston Bruins in si priigrali zaključni plošček za napredovanje v konferenčni finale. Poskušali ga bodo unovčiti na domačem ledu. Tega so si priigrali tudi hokejisti novinca Vegas Golden Knights, ki so pred domačimi gledalci San Jose Sharks premagali s 5:3.

Hokejisti Vegasa, ki je pred sezono zbral ekipo z vseh vetrov, se ne ustavljajo. Potem ko je San Jose na domačem terenu serijo izenačil na 2:2, so se ob vrnitvi v meko igralništva pred domačimi gledalci veselili nove zmage, s katero so stopili korak bližje napredovanju v konferenčni finale.

Tik ob koncu prve tretjine je James Neal ugnal vratarja Martina Jonesa in gostitelje popeljal v vodstvo z 1:0. Nadaljevanje je bilo za domače odlično. Alex Tuch je izkoristil igralca več in na začetku drugega dela zvišal na 2:0, sredi tekme pa so na +3 ušli z zadetkom z zadetkom finskega napadalca Erika Haule. V začetku zadnjega dela je še enkrat udaril Tuch in zdelo se je, da je obračun odločen.

A morski psi se niso dali. Jonesa je med vratnicama zamenjal Aaron Dell, nato pa so začeli padati zadetki v domačo mrežo. Labanc, hertl in Boedker so v razmiku šestih minut znižali na 3:4, ob koncu pa izenačenje lovili brez vratarja, a se jim načrt ni izšel. Jonathan Audy-Marchessault je zadel v prazen gol in postavil končnih 5:3.

Vegas v seriji na štiri zmage vodi s 3:2, naslednja tekma bo v San Joseju.