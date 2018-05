Prvaki in podprvaki do izenačenja serije

Liga NHL, konferenčni polfinale, 3. maj

Hokejisti Pittsburgha, ki branijo naslov prvaka, so na četrti tekmi konferenčnega polfinala lige NHL pred domačimi navijači proti Washingtonu zmagali s 2:1. Aktualni podprvaki iz Nashvilla so z 2:1 strli Winnipeg. Obe seriji, igrajo na štiri zmage, sta izenačeni na 2:2.

Hokejisti Pittsburgh Penguins so na četrti tekmi s 3:1 premagali Washington Capitals in serijo izenačili na 2:2 v zmagah. Foto: Reuters

Po sobotnem porazu pred domačimi gledalci v PPG Paints Arena so tokrat navijači gostiteljev prišli na svoj račun. Jake Guentzel je v 30. minuti priskrbel vodstvo Pittsburghu, a veselje ni bilo prav dolgo. 23-letni Američan je moral kaj hitro po golu na kazensko klop, kar so gostje izkoristili, izenačil je T. J. Oshie.

Ob koncu drugega dela se je po strelu Patrica Hornqvista v gneči pred golom ob odbitku najbolje znašel Jevgenij Malkin in Pittsburgh pred odmorom popeljal v vodstvo. Washington je v zadnji tretjini iskali pot do izenačenja, a mu je to preprečeval vratar domačih Matt Muray (20 obramb). Ob koncu so poskušali še brez vratarja, a se jim načrt ni izšel. Guentzel je z zadetkom v prazen gol postavil končnih 3:1 in serijo na štiri zmage izenačil na 2:2.

"Zasluge gredo Hornqvistu, to je njegov zadetek. Ko sem stal na ledu, se mi je zdelo, da gola ni bilo, da ni plošček ni prečkal golove črte, a na posnetku se je vse videlo. Zagotovo mi je dal dodatne samozavesti. Že na zadnji tekmi sem imel priložnosti, a zadel okvir vrat … Pomembna zmaga," je razmišljal strelec zmagovitega zadetka Malkin.

Na drugi strani prav velikega zadovoljstva ni bilo. "Ostajamo pozitivni. Tekma se je ravno končala, zato smo zagotovo razočarani. Ogledali si bomo, v katerih elementih so bili boljši in to poskušali izboljšati," je dejala T. J. Oshie, Braden Holtby, vratar Braden Holtby pa dodal: "Gremo tekmo po tekmo. Ta nas ne bo potolkla. Naša največja vrlina je, da znamo udariti nazaj. Moramo se le osredotočiti na svojo igro."

Liga NHL, konferenčni polfinale, 3. maj:

Vzhodna konferenca:

Pittsburgh Penguins: Washington Capitals 3:1 /2:2/

Guentzel 2, Malkin; Oshie/



Zahodna konferenca:

Winnipeg Jets : Nashville Predators 1:2 /2:2/

Laine; Hartman, Subban



/ / - izid v zmagah. Moštva igrajo na štiri zmage.