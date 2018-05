Lizanje in poljubljanje nasprotnika? Liga NHL opozarja zvezdnika, naj konča z vložki.

Brad Marchand se je tokrAT SPRAVIL NA rYANA CALLAHANA

Serijo konferenčnega polfinala med Tampa Bay Lightning in Boston Bruins je skorajda zasenčila nenavadna poteza napadalca Bostona Brada Marchanda, ki je med četrto tekmo po obrazu polizal napadalca Tampe Ryana Callahana. Mnogi so njegov vložek z jezikom, ki sploh ni bil prvi, označili za nagnusnega, liga pa je Kanadčanu poslala opozorilo.

Brad Marchand ima spet svoje trenutke. Tokrat se je spravil na nasprotnika v konferenčnem polfinalu, Ryana Callahana. Ob rezultatu 2:2 v drugi tretjini po naletu na Ondreja Palata so se vnele strasti med ekipama, tudi omenjena sta se zapletla v prepir, ob koncu katerega je Marchand poskrbel za nov neprimeren vložek. Callahana je polizal po obrazu, ta ga je odrinil, po obračunu pa v pogovoru s sedmo silo nikakor ni mogel verjeti, kaj se mu je zgodilo.

Kako se je Marchand "lotil" Callahana:

The NHL wanted Brad Marchand to stop licking other players.



Marchand on Friday: 👅 (via @NHLonNBCSports)pic.twitter.com/u25BAm7zMe — ESPN (@espn) May 5, 2018

"Ne vem, kaj je razlika med tem, če nekoga pljuneš ali če ga poližeš. Za pljuvanje si lahko izključen … Ne vem, upam, da bo liga kaj naredila," je v pogovoru z mediji čez lužo dejal Callahan, Marchand pa je svoje dejanje opravičeval z besedami, da je po štirih udarcih v glavo moral nekako ukrepati.

Če se še enkrat ponovi, bi lahko ukrepali

Igralci so bili zgroženi, oglasila se je tudi liga NHL. Podpredsednik hokejski operacij NHL Colin Campbell je govoril tako z Marchandom kot generalnim direktorjem Bostona Donom Sweeneyjem. "Liga je igralca opozorila, da je bilo njegovo dejanje nedopustno in nesprejemljivo ter da bodo podobni dogodki v prihodnje obravnavani drugače," so v zapisu dali vedeti, da bi bili 29-letnikovi podobni vložki v prihodnje lahko kaznovani.

Ni mu tuje

Tampa bi lahko že danes izločila Boston (v seriji na štiri zmage vodi s 3:1), napredovala v konferenčni finale in vsaj za to sezono končala Marchandove nenavadne prijeme. To namreč ni bil prvi njegov neprimeren vložek, ob katerem so se mnogi spraševali, kaj se mu plete po glavi. Lizanje nasprotnika mu namreč ni tuje. V prvem krogu letošnje končnice proti Torontu se je spravil na Finca Lea Komarova in mu polizal vrat.

Marchand in Leo Komarov 1:

"Vseskozi se mi je približeval. Ne vem, ali morda kaj čuti do mene. Prisrčen je," je Marchand s presenetljivimi besedami komentiral bližnje srečanje s Komarovom, ki ni bilo edino. Že novembra ga je med tekmo rednega dela sezone poljubil na lice.

Marchand in Leo Komarov 2:

Bo že danes vsaj za nekaj mesecev konec Marchandovih nesprejemljivih domislic ali bo s soigralci Bostona podaljšal serijo proti Tampi?