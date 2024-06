Nerešljiva uganka Sergej Bobrovski. Foto: Reuters Florida je v rednem delu sezone dobila tri tekme več od Edmontona, na zadnjih desetih pa je po rednem delu izgubila samo enkrat (kanadska ekipa štirikrat). Pri Panterjih na zadnjih tekmah izstopa Sam Bennett, ki je na zadnjih štirih tekmah dosegel tri gole in za enega podal. Prvi zvezdnik Naftarjev je Connor McDavid, ki je to sezono dosegel 32 golov in ima kar 100 asistenc.

Prva naloga za hokejiste Edmontona, če želijo izenačiti finalno serijo na 1:1, je, da premagajo izvrstnega ruskega vratarja Sergeja Bobrovskega. Ta je na prvi tekmi ubranil vseh 32 strelov. "Je dober vratar. Zagotovo bo imel lepe obrambe. Tega se zavedamo. Ampak mi bomo imeli na vsaki tekmi svoje priložnosti. Samo igrati moramo sproščeno in vztrajati pri svoji igri," poudarja Leon Draisaitl.

Liga NHL, 10. junij: