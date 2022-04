Začenja se boj za lovoriko. Kateremu Slovencu se bo smejalo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moštvi iz Salzburga in Szekesfehervarja začenjata finale ICEHL.

Moštvi iz Salzburga in Szekesfehervarja začenjata finale ICEHL. Foto: Guliverimage

Začenja se finale lige IceHL, v katerem se bosta za lovoriko udarila stari znanec finalov tega tekmovanja Red Bull Salzburg in madžarski Fehervar, ki se je prvič prebil do finala. Oba kolektiva imata slovenski igralski pridih, za rdeče bike igra Aljaž Predan, za Albo pa Anže Kuralt.

V razširjenjem avstrijskem prvenstvu se začenja zadnja faza končnice, v kateri si bosta nasproti stali ekipi iz Salzburga in Szekesfehervarja. Gre za prvouvrščeno in tretjeuvrščeno moštvo rednega dela tekmovanja, ki sta v izločilnih bojih suvereno opravila s tekmecema.

Salzburg v končnici sploh še ne pozna poraza, v četrtfinalu je s 4:0 v zmagah izločil Znojmo, v polfinalu pa na enak način še Dunaj. Do zdaj je le Dunajčanom uspelo, da so celotno končnico opravili z "metlo", naslov so brez poraza osvojili leta 2017. Madžarski kolektiv je v četrtfinalu s 4:0 v zmagah odpravil Pustertal, v polfinalu pa s 4:1 Beljak.

Salzburg 11., Fehervar prvič

Aljaž Predan se je kalil v akademiji Salzburga, za katerega je v rednem delu sezone odigral 41 tekem. Foto: Matic Klanšek Velej/Gepa/Guliverimage Če bodo rdeči biki zaigrali v rekordnem 11. finalu tega tekmovanja, v katerem bodo lovili sedmo lovoriko Karla Nedweda (lige ICEHL, prej EBEL) in deveti naslov avstrijskih prvakov, je to za Albo premierni finale. Salzburg je bil zadnjič prvak lige EBEL v sezoni 2015/16, ko je njegov dres nosil slovenski vratar Luka Gračnar.

Tudi v tej sezoni imajo Solnograjci slovenski pridih, zanje igra štajerski napadalec Aljaž Predan, ki je prav tako kot Gračnar šel skozi salzburško akademijo. Predan je bil zaradi poškodbe v končnici v kadru le na eni tekmi.

Anže Kuralt bo prvič igral v finalu tega tekmovanja. Foto: Guliverimage Tudi drugi finalist računa na slovensko pomoč. Eden vidnejših členov Albe je napadalec Anže Kuralt, z Alexom Petanom, ki ve, kako je zmagati v tem tekmovanju, po točkah najboljši posameznik rednega dela tekmovanja (47 tekem, 19 golov, 24 asistenc), v končnici pa je na devetih tekmah vknjižil 12 točk, desetkrat je soigralce zaposlil z asistenco.

Ekipi sta se v rednem delu tekmovanja srečali štirikrat. Salzburg je zmagal trikrat (3:0, 4:3 po kazenskih strelih, 8:2), na zadnjem dvoboju pa so s 3:2 slavili Madžari.

Najhitreje bi bil lahko prvak znan prihodnji ponedeljek (11. april), najpozneje pa čez slaba dva tedna, 18. aprila.