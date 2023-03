Osem moštev je ostalo v boju za naslov prvaka ICEHL, ki se danes začenja v Salzburgu, Innsbrucku, Beljaku in Bolzanu. Četrtfinale prinaša ponovitev lanskega finala med branilcem naslova iz Salzburga, katerega član je Aljaž Predan, in madžarskim moštvom iz Szekesfehervarja, za katerega igra Anže Kuralt. Vse štiri tekme rednega dela so pripadle avstrijskemu klubu, ki si je že zagotovil vstopnico za ligo prvakov in je favorit para.

Koroški derbi

Za polfinale se bosta udarila koroška rivala, ki imata kar nekaj slovenskega pridiha. Foto: VSV/Krammer Zanimiva bitka se obeta na Koroškem, kjer se bosta za polfinalno vstopnico udarila koroška rivala Beljak in Celovec. Oba imata tudi močan slovenski pridih, nasproti si bodo tako stali tudi reprezentanti. Dres Beljaka, ki ima prednost domačega terena, nosita Robert Sabolič in Blaž Tomaževič, vlogo pomočnika Roba Dauma pa tam opravlja Marcel Rodman.

Na drugi strani imajo Celovčani močno orožje v napadu z Rokom Tičarjem, najboljšim strelcem (15 golov) in asistentom (25) rednega dela tega kolektiva, ki je po točkah svoje ekipe končal zanesljivo na prvem mestu (40), drugi Paul Postma jih je zbral 30 ... Ob izkušenem Tičarju v napadu Celovca igra tudi 19-letni Luka Gomboc, na priložnost v vratih pa kot menjava Sebastiana Dahma čaka Val Usnik. Ekipi sta na medsebojnih tekmah rednega dela zmagali vsaka po dvakrat.

Bolzano je v paru z Linzem favorit. Foto: HCB/Vanna Antonello Hokejisti Bolzana so redni del končali na prvem mestu, njihov četrtfinalni tekmec - izbrali so si ga sami - Linz pa je moral v dodatne boje za končnico.

V teh je izločil Gradec in si po dveh letih suše zagotovil četrtfinale. Vloga favorita je na strani južnotirolskega moštva, ki je na medsebojnih dvobojih te sezone trikrat zmagalo in enkrat izgubilo.

Innsbruck se je v rednem delu izkazal, v končnici nima toliko izkušenj kot njegov tekmec Dunaj. Foto: Leo Vymlatil Za eno bolj presenetljivih rezultatskih zgodb so v rednem delu poskrbeli člani Innsbrucka, končali so na tretjem mestu in se neposredno uvrstili v končnico. V tej bodo igrali prvič po letu 2018.

Nasproti jim bo stal v končnici precej bolj izkušeni Dunaj. Ta je zadnjih pet sezon, ki jim jih je uspelo izpeljati do konca, vselej igral v polfinalu, zadnjič je bil prvak leta 2017. Ekipi sta na medsebojnih srečanjih v rednem delu vknjižili vsaka po dve zmagi.

Polfinale si zagotovi ekipa, ki zmaga štirikrat.

ICEHL, četrtfinale, prve tekme

