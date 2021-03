Začenja se bitka, ki si jo je za cilj v 2022 zadala tudi Olimpija

Napadalec Gradca Ken Ograjenšek in vratar Linza Luka Gračnar sta končala sezono brez končnice ICEHL. Gradec je po odličnem začetku sezone v nadaljevanju padel in končal na zadnjem mestu, Linz je ob koncu brez končnice ostal za las.

Napadalec Gradca Ken Ograjenšek in vratar Linza Luka Gračnar sta končala sezono brez končnice ICEHL. Gradec je po odličnem začetku sezone v nadaljevanju padel in končal na zadnjem mestu, Linz je ob koncu brez končnice ostal za las. Foto: Sportida

Moštva v ligi ICEHL (nekdanji EBEL), ki se ji bo v prihodnji sezoni pridružil tudi slovenski predstavnik HK SŽ Olimpija, so v nedeljo odigrala zadnji krog pred končnico. Ta bo v prihodnjem tekmovalnem obdobju cilj tudi Ljubljančanov, ki si ne želijo zgolj sodelovati . V letošnjem boju za prvaka ostajajo trije klubi s slovenskim pridihom, medtem ko je za Gradec Kena Ograjenška in Adisa Alagića ter Black Wings 1992 Luke Gračnarja, ki je za las ostal brez izločilnih bojev, sezone konec.

Klubi iz Bolzana, Celovca, Salzburga, Dunaja, Fehervarja, Dornbirna, Bratislave in Beljaka bodo v petek začeli četrtfinalno bitko lige ICEHL. Prvih pet si je končnico zagotovilo že po rednem delu, v drugem delu pa so med seboj igrali za razvrstitev, zadnji trije so si četrtfinalno vstopnico priigrali v dodatnih bojih. V teh so brez nadaljevanja sezone ostali Gradec (Ken Ograjenšek, Adis Alagić), Black Wings Linz 1992 (Luka Gračnar), ki je imel po nedeljski zmagi enako točk kot Beljak, a potegnil kratko, in Innsbruck.

Bolzano proti novincu

Še devetič v zgodovini lige so najboljša tri moštva lahko sama izbirala četrtfinalnega nasprotnika. Italijanski Bolzano je izbral novinca iClinic Bratislava, ki je zasedel sedmo mesto. Italijani so slovaško ekipo premagali na vseh štirih medsebojnih obračunih sezone.

Rok Tičar se bo s soigralci Celovca za polfinale udaril s koroškim tekmecem Beljakom. Foto: Sportida

Koroški spopad

Kot drugi je izbiral Celovec, pri katerem pomembno vlogo igrata slovenska reprezentanta Rok Tičar in Blaž Gregorc. Za Tičarjem je odlična sezona, v kateri je dosegal skoraj točko na tekmo (48 tekem, 44 točk). Podpisal se je pod 19 zadetkov (drugi strelec Celovca, deseti v ligi) in 25 asistenc, po točkah je 11. mestu. Branilec Gregorc je odigral 41 tekem, v statistiko vpisal zadetek in 13 asistenc. Celovčani, ki imajo v svoji vrsti MVP-ja sezone - vratarja Sebastiana Dahma -, so izbrali velikega koroškega tekmeca, osmi Beljak. V rednem delu so ga trikrat premagali in enkrat izgubili.

Rdeči biki vs Dornbirn

Rdeči biki iz Salzburga so si za nasprotnika izbrali šesti Dornbirn, ki jim na štirih tekmah sezone ni bil kos. Za Salzburžane je 12 tekem v ICEHL letos odigral tudi 20-letni slovenski napadalec Aljaž Predan (asistenca), ki sicer pomaga mladim rdečim bikom v Alpski ligi.

Fehervarju Anžeta Kuralta bo na poti do polfinala stal Dunaj. Foto: Sportida

Kuraltovi proti prestolničarjem

V zadnjem četrtfinalnem paru sta ostala Dunaj in Fehervar, pri katerem si že lep čas kruh služi slovenski napadalec Anže Kuralt (47 tekem, 35 točk - 17 zadetkov, 18 asistenc). Avstrijci so zmagali na štirih medsebojnih obračunih, Madžari pa na dveh.

Četrtfinale se bo začel v petek, v polfinale bodo napredovale ekipe, ki bodo prve zmagale štirikrat. Kot zadnji je prvak postal Celovec (2019), lanska sezona pa se je zaradi covida-19 končala pedčasno.

Za člana slovenske reprezentance - predvideno je, da ta po številnih odpovedih reprezentančnih akcij maja odigra turnir v Tivoliju - Ograjenška in Gračnarja pa je sezone konec.