Olimpija "avstrijski dvojček" odpira na Tirolskem

Hokejisti HK SŽ Olimpija se po tesni torkovi zmagi na večnem derbiju, ko so Jeseničane strli šele v zadnjih minutah, vračajo v tekmovalni ritem IceHL. V slabih dveh dneh jih čakata dve gostovanji v Avstriji. Prvo zvečer v Innsbrucku.

Ljubljančani bodo v petek in soboto gostovali pri trenutnih sosedih na lestvici. Zvečer bodo palice prekrižali z osmim Innsbruckom, ki ima na računu osem točk več in odigrano tekmo manj kot Olimpija. Obe moštvi sta na zadnjih petih obračunih IceHL dvakrat zmagali in trikrat izgubili.

Varovanci Upija Karhule so premagali obe koroški moštvi, pretekli petek pa doma izgubili z zadnjim Gradcem. Na drugi strani je Tirolcem na zadnjih petih tekmah uspelo premagati Beljak in Dunaj, točko pa so vzeli Celovcu.

Ekipi sta se v tej sezoni dvakrat že srečali, obakrat je tesno zmagala gostujoča ekipa. Nazadnje sta si nasproti stali sredi novembra, ko je Olimpiji sploh prvič, odkar pod tem imenom igra v tekmovanju, uspelo premagati morske pse. Zmagovalec je bil znan šele po izvajanju kazenskih strelov.

"Z Innsbruckom smo se doslej pomerili dvakrat, obe tekmi sta bili precej tesni. Napadalno gre za precej močno ekipo, imajo dobro sezono. Za nas bo to gostovanje nov izziv, želimo si odigrati dve dobri tekmi," pred srečanjem pravi Karhula.

Že v soboto na Predarlskem

Zeleno-beli, ki jim bo kondicijske treninge olajšal novi fitnes v Tivoliju, bodo po večernem gostovanju znova v akciji že v soboto, ko se bodo ustavili še pri Pioneers Vorarlberg. Moštvo, za katerega igra slovenski napadalec Luka Maver, je po šestih zaporednih porazih zdrsnilo na deseto mesto. Danes gostijo Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič), ki ga po novem kot glavni trener vodi Marcel Rodman. Njegovi varovanci so na zadnji tekmi na kolena spravili branilca naslova iz Salzburga.

Pioneers Vorarlberg zvečer gosti Beljak, v soboto pa Olimpijo. Foto: Pioneers Vorarlberg Christian Rothmund

Madžarski kolektiv iz Szekesfehervarja, katerega član je Anže Kuralt, gosti predzadnji Asiago. Če bo uspešen, se lahko zavihti na prvo mesto. Tretji Linz gosti Dunaj (Rok Tičar).

Celovčani, pri katerih se Jan Muršak spopada s poškodbo in je vprašljiv za večerno tekmo, gostijo lanskega finalista Bolzano. Južnim Tirolcem gre po slabem začetku odlično, na zadnjih 13 tekmah so kar 12-krat zmagali.

Zadnji Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc) pričakuje Pustertal.

