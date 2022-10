Kazalo je na tri, Olimpija na koncu odpeljala dve točki

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na gostovanju v Gradcu v 53. minuti vodili z 2:0, a nato so domači z dvema goloma izsilili podaljšek. V tem gola ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli, po teh pa so se zmage s 3:2 veselili Ljubljančani. Zmagoviti zadetek je z mojstrskim kazenskih strelom dosegel Rok Kapel.

Ljubljanski hokejisti so, potem ko so v začetku oktobra končali tekmovanje v ligi prvakov, dobro nadaljevali v regionalni ligi. Najprej so doma ugnali vodilno ekipo lige Bolzano, danes pa v gosteh še tekmeca s sredine lestvice Gradec, ki že vso sezono pogreša poškodovanega Kena Ograjenška. Do zmage je gostujoča ekipa prišla šele po kazenskih strelih, potem ko je že vodila z 2:0.

Dobro formo so gostje hitro potrdili. Imeli so terensko premoč, več strelov na gol, a se je v prvi tretjini izkazal domači vratar Nicolas Wieser in ustavil vse strele zeleno-belih.

A nadaljevanje je prineslo tudi zadetke; potem ko sta imela lepi priložnosti že Nik Simšič in Chris Dodero, je za prvi gol v 25. minuti z natančnim strelom poskrbel Kristjan Čepon. Gostje se niso ustavili pri enem zadetku, Joseph Garreffa je namreč na polovici tekme priigral še trdnejše vodstvo, po strelu Aleksandra Magovca je v gol pospravil odbitek.

Ljubljančani bodo v nedeljo gostili zadnji Pustertal. Foto: Guliverimage

Sledile so težke minute za Ljubljančane, ki so imeli tri zaporedne izključitve, a se je ob nekaj lepih priložnostih domačih ob prednosti igralca več izkazal tudi vratar gostov Žan Us in po 40 minutah ohranil mrežo nedotaknjeno.

V zadnji tretjini pa so se v igro vrnili tudi domači. Nenehno so napadali, imeli dvakrat tudi igralca več na ledu, zadevali pa so, ko so bile moči na ledu izenačene. Znižanje so si priigrali v 53. minuti, Ljubljančani pa so nato klonili še enkrat v 58. in tekma je šla v podaljšek.

Ta ni prinesel odločitve, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli. Pri teh pa so bili spet boljši gostje, v zadnji seriji je Us ustavil strel Clemensa Krainza, ki je pred tem poskrbel za izenačenje na 2:2, Rok Kapel pa je edini zadel in poskrbel, da sta dve točki odšli v Ljubljano.

Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v nedeljo, ko bodo v dvorani Tivoli gostili Pustertal.

Novi vodilni pokvarili domačo premiero Celovca

Po kar osmih zaporednih gostovanjih ICEHL so hokejisti Celovca le dočakali prvo domačo tekmo sezone v prenovljeni dvorani, ki nosi ime pokojne mecenke kluba Heidi Horten. Večer se ni končal po željah Korošcev, saj je Linz, ki je odlično odprl sezono, slavil s 5:3 in na vrh prehitel Bolzano.

Celovec je odigral prvo tekmo v prenovljeni dvorani in izgubil z Linzem (3:5). Foto: Guliverimage

Ponovitev finala prvakom, Beljak in Dunaj četrtič zapored, presenečenje Asiaga

Fehervar Anžeta Kuralta je v ponovitvi lanskega finala pričakal Salzburg, za katerega Aljaž Predan ni igral. Tudi drugi medsebojni obračun sezone je pripadel prvakom.

Beljak slovenskih napadalcev Roberta Saboliča in Blaža Tomaževiča je vknjižil četrto zaporedno zmago, za katero je na kolena spravil tretji Innsbruck. Tirolci so s tremi goli v zadnjih desetih minutah rednega dela izsilili podaljšek, v tem pa je John Hughes, ki je odigral že 800. tekmo v ligi, po podaji Saboliča zadel za zmago. Drugi slovenski napadalec je k zmagi prispeval gol in podajo.

Tudi Dunajčani so zmagali četrtič zapored, zadnji Pustertal so odpravili s kar 9:1. Za največje presenečenje kroga je poskrbel novinec Asiago, ki je premagal Bolzano.

Liga ICEHL, 11. krog Petek, 21. oktober

Graz 99ers : HK SŽ Olimpija 2:3** (0:0, 0:2, 2:0,0:0,0:1) - po izvajanju kazenskih strelov

0:1 K. Čepin (M. Čepon, Garreffa, 25.), 0:2 Garreffa (Magovac, Sodja, 30.), 1:2 Schiechl (Kirschlager, Kernberger, 53.), 2:2 Krainz (Boivin, 58.), 2:3 Kapel (KS)

(Ken Ograjenšek/Graz zaradi poškodbe ni kandidiral za nastop.)



EC KAC : Steinbach Black Wings Liz 3:5 (3:4, 0:0, 0:1)

(Rok Tičar/KAC je enkrat streljal na gol tekmeca; Val Usnik/KAC je bil drugi vratar in je srečanje spremljal na klopi). Fehervar AV19 : Red Bull Salzburg 4:6 (1:1, 2:3, 1:2)

(Anže Kuralt/Fehervar je dvakrat streljal na gol Salzburga in si prislužil malo kazen; Aljaž Predan/Salzburg ni bil v postavi.)



Innsbruck : VSV Beljak 5:6* (2:1, 0:3, 3:1, 0:1) - v podaljšku

(Robert Sabolič/VSV je podal za zmago s 6:5, enkrat je streljal na gol tekmeca, Blaž Tomaževič/VSV je zadel za vodstvo s 4:2 in podal za vodstvo z 1:0, trikrat je streljal na gol Innsbrucka.)



Asiago : Bolzano 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Pustertal : Vienna Capitals 1:9 (0:4, 1:2, 0:3)