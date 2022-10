Olimpija na zahtevni preizkušnji: "Če pride vodilni, se absolutno zavedaš ..."

Ljubljansko moštvo bo po dobrem tednu tekmovalnega premora v ICEHL - vmes so odigrali zadnjo tekmo lige prvakov - v nedeljo na težki preizkušnji. V Tivoliju bo gostovala vodilna ekipa Bolzano. Južni Tirolci so na osmih tekmah sedemkrat zmagali, le novincu v ligi Pioneers Vorarlberg jih je uspelo presenetiti (3:4).

"Če pride vodilna ekipa k nam, se absolutno zavedamo, da moramo biti pravi, kar sicer večkrat ponavljam. Bolzano ima zelo hiter prehod iz obrambne v napadalno tretjino, tam so res nevarni, nevarni so v polprotinapadih, iščejo protinapade itd., tako da bo treba biti dober na ploščku in ga ne izgubljati tam, kjer ga ne smemo izgubljati, saj lahko to hitro kaznujejo. Če bomo taki, kot znamo biti, požrtvovalni, da gremo na vsak plošček stoodstotno, potem lahko pričakujemo pozitiven rezultat," pred nedeljskim srečanjem razmišlja glavni trener Ljubljančanov Mitja Šivic.

Po nedeljski tekmi bodo zmaji znova na delu v petek v Gradcu.

Se bo po petkovi zmagi članom madžarskega moštva smejalo tudi v soboto? Foto: Grega Valančič/Sportida

Zamaknjena koroška domača premiera

Deseti krog je razpotegnjen. Danes bosta na sporedu dva obračuna. Napadalec Anže Kuralt, ki je s soigralci v petek končal niz treh porazov, bo gostoval pri Innsbrucku. Tirolcem gre odlično, pred srečanjem so tretji. Zadnji Pustertal bo pričakal Gradec poškodovanega Kena Ograjenška.

Celovčani bi morali po prvotnih načrtih v nedeljo gostiti prvo tekmo v prenovljeni dvorani, a bodo doma prvič igrali 21. oktobra. Foto: Guliverimage V nedeljo bo ob tekmi v Ljubljani še ena, drugi Linz bo gostil Dunaj.

Celovec bi moral v nedeljo dočakati premiero v prenovljeni dvorani Heidi Horten-Arena, a dela še niso povsem končana, tako da bodo prvo domačo tekmo sezone odigrali 21. oktobra.

V torek sledi še dvoboj Beljaka z Asiagom, ki te dni gosti celinski pokal, na katerem sodelujejo tudi Jeseničani.

Liga ICEHL, 10. krog Sobota, 15. oktober

Innsbruck - Fehervar AV19 (Anže Kuralt)

Pustertal - Graz 99ers (Ken Ograjenšek) Nedelja, 16. oktober

17.30 HK SŽ Olimpija - Bolzano

Linz - Vienna Capitals Torek, 18. oktober

VSV Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) - Asiago