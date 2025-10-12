Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Nedelja,
12. 10. 2025,
9.35

Osveženo pred

58 minut

Nedelja, 12. 10. 2025, 9.35

58 minut

Liga ICE, 11. in 12. oktober

Olimpijin trener zadovoljen z videnim, zvečer prihaja ekipa, ki je letos že občutila prevlado Zmajev

Avtor:
Pe. M.

HK Olimpija Linz | Olimpija bo po petkovi zmagi nad Linzem ob 18. uri gostila Innsbruck. | Foto Filip Barbalić

Olimpija bo po petkovi zmagi nad Linzem ob 18. uri gostila Innsbruck.

Foto: Filip Barbalić

Hokejisti HK Olimpija so se v petek pred domačimi gledalci z zanesljivo zmago nad Linzem (8:4) vrnili v zmagovite tirnice, na katerih bodo poskušali ostati tudi po večerni tekmi proti zadnjemu Innsbrucku, ki se bo v Tivoliju začela ob 18. uri.

HK Olimpija Linz
Sportal Olimpija po dveh porazih znova napolnila mrežo

Ljubljansko moštvo se je po dveh gostujočih porazih v preteklem tednu v petek vrnilo na domači led in proti Linzu kaj hitro pokazalo, v katero smer bo šlo srečanje.

Po prvi tretjini so Zmaji vodili s 4:0, na koncu pa za sedmo zmago na devetih tekmah in novo vodstvo na lestvici z 8:4 premagali avstrijske goste. Olimpiji še naprej ne more pomagati kapetan Robert Sabolič, prav tako v petek znova nista igrala Evan Polei in Jaka Sodja, v postavi ni bilo niti drugega vratarja Luke Kolina.

"Po porazih smo poenostavili načrt in se ga držali. V obrambi smo delovali dobro, dosegli veliko golov, zadovoljen sem z vsemi napadi, v prvi vrsti pa z zmago. Igrali smo hitro, dobro ustavljali njihove ključne hokejiste ... Na splošno sem videl veliko dobrih stvari," je po petkovi zmagi razmišljal glavni trener Olimpije Ben Cooper.

Ben Cooper je bil lahko s petkovo predstavo zadovoljen. | Foto: Aleš Fevžer Ben Cooper je bil lahko s petkovo predstavo zadovoljen. Foto: Aleš Fevžer

Tudi zvečer bodo zeleno-beli igrali doma, tudi tokrat proti ekipi z dna lestvice. V Tivoli prihaja Innsbruck, s katerim so palice prekrižali v gosteh že konec septembra in zmagali z 9:3. Tirolci so v soboto visoko izgubili v Beljaku in padli na zadnje mesto.

"Slovenski" obračun na Koroškem z napako

Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) bo gostil vroči Pustertal (Rok Tičar), Korošci imajo kar nekaj težav s poškodbami.

Muršak zaradi te zadnje tekme ni igral, prav tako pa se je poškodoval Gomboc, ki jo je skupil na obračunu lige prvakov. Mladi slovenski napadalec je lansko sezono praktično v celoti izpustil, zdaj pa je ponovno na prisilnem počitku. Za kakšno rehabilitacijo se bodo odločili, še ni povsem jasno, so zapisali pri klubu in dodali, da bo manjkal vsaj nekaj tednov.

Luka Gomboc se je poškodoval na tekmi lige prvakov in bi bil lahko odsoten dlje časa. | Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner Luka Gomboc se je poškodoval na tekmi lige prvakov in bi bil lahko odsoten dlje časa. Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) gosti prvake iz Salzburga, Bolzano pričakuje Beljak, Dunaj se bo doma meril z Gradcem, novinec Ferencvaroš pa z Vorarlbergom.

Olimpija bo po večerni tekmi znova na delu v petek, ko bo gostila Salzburg.

ICEHL, 11. in 12. oktober:

Lestvica:

