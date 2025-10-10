ČHE Kozjak nastaja v sodelovanju z ljudmi

Načrtovanje strokovno in organizacijsko razvejanega energetskega projekta, kjer so ljudje in narava tesno povezani, prinaša številne izzive. Prav s temi se danes sooča projekt ČHE Kozjak.

Namen črpalne hidroelektrarne je shranjevanje viška električne energije, ki ga pridelamo predvsem z nestanovitnimi obnovljivimi viri energije (sonce, veter). Ko sončne in vetrne elektrarne zaradi oblačnega vremena oziroma brezvetrja ne morejo proizvajati dovolj električne energije, začne ČHE prelivati vodo iz zgornjega v spodnji bazen prek turbine in tako poskrbi za nemoteno oskrbo električnega omrežja. Na fotografiji je vizualizacija jezera na Kolarjevem vrhu nad Selnico ob Dravi. Foto: Dravske elektrarne Maribor

Gre za enega najpomembnejših nacionalnih energetskih projektov, a tudi za projekt, ki se načrtuje na območju, kjer so lokalne skupnosti, narava in vsakodnevno življenje tesno prepleteni. Dravske elektrarne Maribor (DEM), investitor projekta, se zavedajo, da uspešen razvoj ni mogoč brez sodelovanja, zaupanja in odprtega dialoga. Prav zato se že od začetnih korakov priprave trudijo, da bi v razprave vključili čim širši krog ljudi – od občin, krajevnih skupnosti in civilnih združenj do posameznikov, ki jih projekt neposredno zadeva.

Projekt se geografsko razprostira čez območje treh občin: Selnico ob Dravi, Maribor in Pesnico, kar vključuje številne deležnike ter zahteva usklajeno sodelovanje med različnimi skupnostmi in institucijami. Ta pot pa ni vedno preprosta. Izziv predstavlja različnost pogledov in interesov, a cilj je skupen – zagotoviti, da se projekt razvija odgovorno, strokovno, z občutkom za ljudi in okolje, v katerem nastaja.

Odprta vrata in redna srečanja

V zadnjih dveh letih so pripravili več javnih predstavitev in pogovorov z občani v krajih, kot so Selnica ob Dravi, Gradišče, Slemen, Sveti Duh in Kamnica. Redno se srečujejo tudi z občinskimi sveti, krajevnimi skupnostmi in posamezniki. Vzpostavili so informacijsko pisarno na sedežu družbe ter omogočili neposredno komunikacijo po elektronski pošti in vzpostavili brezplačno telefonsko številko.

V okviru sodelovanja z lokalnim okoljem bodo v proces vključeni tudi predstavniki prebivalcev pri izvedbi strokovnih študij o varnosti akumulacijskega jezera, možnostih delnega kabliranja daljnovodne trase in alternativnih transportnih poteh. Pobudo za tovrstne študije so podali lokalni prebivalci, ki so želeli dodatna pojasnila in preveritve, v DEM pa so se na pobudo nemudoma odzvali in omogočili sodelovanje. Tak pristop ni brez izzivov, vendar kaže prizadevanja, da se projekt razvija pregledno, premišljeno in v sodelovanju z ljudmi, ki tam živijo.

Gre za prebivalce naselja, s katerimi so se spoznali na prvi predstavitvi projekta v Selnici ob Dravi februarja 2024. DEM jih je povabil na srečanje in takrat so prebivalci opozorili na skalni masiv nad svojimi hišami. Skrbelo jih je, da bi se masiv zaradi tresljajev med gradnjo lahko začel krušiti. DEM so nemudoma vključile strokovnjake, ki so po pregledu ugotovili, da je skalni masiv treba odstraniti pred začetkom gradnje. Foto: Dravske elektrarne Maribor

Od pogovora do konkretnega ukrepa

S prebivalci manjšega naselja v bližini načrtovanega vtočno-iztočnega objekta je DEM prvi stik vzpostavil marca 2024, od takrat pa z njimi redno komunicira. Prebivalci so opozorili na nevarnost skalnega masiva nad svojimi domovi, zato je DEM njihove skrbi obravnaval z največjo resnostjo. DEM je nemudoma naročil pregled terena in na območje povabil neodvisne geološke strokovnjake, da podrobno proučijo stanje skalnega masiva in razjasnijo morebitna tveganja. Po zaključku raziskave je DEM sprejel odločitev, da se skalni masiv odstrani v okviru pripravljalnih del, s čimer želi zagotoviti varnost tamkajšnjih prebivalcev.

Povezovanje z lokalnim okoljem

"Projekt želimo razvijati skupaj z lokalnim okoljem, ljudmi, ki tukaj živite, in z največjim spoštovanjem do vas in narave," je ob nedavnem srečanju deležnikov poudaril mag. Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor.

Projekt ČHE Kozjak ni le naložba v energetsko varnost, temveč vse bolj tudi proces sodelovanja in povezovanja z lokalnim okoljem. S stalno prisotnostjo na terenu, odprto komunikacijo in odzivanjem na pobude prebivalcev se projekt razvija v skladu z značilnostmi prostora in potrebami ljudi, ki tam živijo.

Takšna pot ni vedno hitra in preprosta – prinaša številne razprave, vprašanja in različna pričakovanja. A v Dravskih elektrarnah Maribor se zavedajo, da je prav odprt dialog s prebivalci ključen za dolgoročno uspešen projekt. Zato v ta del aktivno vlagajo čas, znanje in energijo ter si prizadevajo, da bi se projekt razvijal v duhu sodelovanja, vključevanja in informiranja.

Naročnik oglasnega sporočila so DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR.