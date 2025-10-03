Olimpija pri moštvu, proti kateremu je silovito odprla sezono, a trener opozarja

Pred hokejisti edinega neporaženega moštva lige ICE HK Olimpija je konec tedna z dvema gostovanjema. Ljubljanska zasedba bo ob 19.15 gostovala na Dunaju, kjer bo napadala sedmo zaporedno zmago. V nedeljo jo čaka gostovanje še pri Bolzanu. Zmaji od dva do tri tedne ne bodo mogli računati na Jako Sodjo, ki si je poškodoval koleno.

Hokejisti HK Olimpija so po šestih tekmah lige ICE še edina neporažena ekipa, na zadnjem obračunu v tem tekmovanju so po kazenskih strelih strli odpor Fehervarja AV19, nato upravičili vlogo favorita na derbiju, zdaj pa sta pred njimi dve gostujoči tekmi.

Zvečer bodo na Dunaju palice prekrižali z moštvom, proti kateremu so silovito odprli sezono in ga pred tremi tedni doma premagali s kar 8:1. Ljubljanski tabor v gosteh pričakuje drugačen Dunaj.

"Vem, da Dunaj doma igra zelo dobro, imajo zelo čustvene navijače. Zagotovo bodo želeli prikazati boljšo predstavo, kot so jo na prvi tekmi. Njihov forecheck je zel dober. Zahtevno bo," je v klubski mikrofon dejal glavni trener Olimpije Ben Cooper.

Dunajčani so po šestih tekmah pri treh zmagah in treh porazih, kar trenutno zadošča za sedmo mesto.

Poškodba Sodje Napadalec Jaka Sodja si je na tekmi proti Innsbrucku poškodoval koleno in bo z ledu odsoten dva, tri tedne, so zapisali pri klubu.

Linz, za katerega igra Luka Maver, gosti Celovec, ki ima v svoji vrsti prav tako slovenska napadalca. Foto: Aleš Fevžer

Obračuna s slovenskim pridihom

Olimpija bo v nedeljo znova gostovala, takrat na Južnem Tirolskem pri Bolzanu, ki danes gostuje pri prvaku Salzburgu. V Linzu bo slovenski obračun. Moštvo Kena Ograjenška (poškodba), Luke Mavra in Aljaža Predana bo pričakalo Celovec, katerega dres nosita Jan Muršak in Luka Gomboc.

Tudi na Madžarskem bo tekma imela slovenski pridih. Fehervar AV19 (Anže Kuralt) gosti Pustertal (Rok Tičar).

